Trung Quốc dự kiến giảm thuế với thủy sản Mỹ

Trung Quốc dự kiến giảm thuế đối với thủy sản Mỹ. Ảnh minh họa

TheoHiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc và Mỹ đang thúc đẩy một khuôn khổ cắt giảm thuế đối với khoảng 60 tỷ USD hàng hóa. Trong, đó thủy sản nằm trong nhóm sản phẩm Mỹ được Trung Quốc đề xuất áp dụng mức thuế ưu đãi hơn.

Trong danh sách hàng hóa trị giá khoảng 30 tỷ USD mà Trung Quốc đề xuất giảm thuế, bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp, gỗ, mỹ phẩm và thiết bị y tế, có cá và thủy sản Mỹ. VASEP cho biết đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại đạt được sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Việc được đưa vào danh sách giảm thuế có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với ngành thủy sản Mỹ. Trung Quốc hiện là một thị trường quan trọng đối với nhiều mặt hàng thủy sản của nước này. Đồng thời, đây cũng là một trong những trung tâm tiêu thụ và chế biến thủy sản lớn của thế giới.

Ngược lại, Mỹ cũng đề xuất giảm thuế đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, chủ yếu là hàng tiêu dùng như đồ gia dụng, đồ chơi và một số sản phẩm khác. Hai nước cũng thống nhất gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm hai tháng, đến ngày 10/1/2027. Việc này nhằm tạo thêm thời gian đánh giá và thúc đẩy các nội dung hợp tác thương mại.

Tuy nhiên, mức giảm thuế cụ thể và thời điểm triển khai chưa được công bố. Vì vậy, tác động thực tế đối với dòng thương mại thủy sản Mỹ - Trung sẽ phụ thuộc vào danh mục sản phẩm cuối cùng và các thủ tục pháp lý tiếp theo.