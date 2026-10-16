Trung Quốc dự kiến bổ sung 40 công nghệ vào danh mục kiểm soát xuất khẩu

Quang cảnh cảng hàng hoá tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Dự thảo sửa đổi, do Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ của nước này phối hợp ban hành, bổ sung 14 công nghệ vào danh mục cấm và 26 công nghệ vào danh mục hạn chế. Xét theo lĩnh vực, có 23 công nghệ liên quan đến AI, 12 công nghệ liên quan đến quang điện (PV) và 5 công nghệ liên quan đến y sinh.

Dự thảo sửa đổi nhằm ngăn chặn sự rò rỉ các công nghệ cao và công nghệ cốt lõi. Dự thảo đề xuất cấm xuất khẩu các công nghệ cốt lõi của các mô hình AI lớn được huấn luyện bằng dữ liệu nhạy cảm trọng yếu quốc gia, cũng như các tác nhân AI phục vụ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu quốc gia, quốc phòng và các hoạt động cốt lõi của chính phủ. Các công nghệ thiết kế chip AI 2,5D và 3D, cùng với công nghệ bộ nhớ flash 3D, cũng nằm trong danh mục hạn chế xuất khẩu.

Các công nghệ xử lý thông tin AI và công nghệ nhận dạng dấu giọng nói (voiceprint recognition) cũng được đưa vào danh mục hạn chế đề xuất.

Tuy nhiên, quy định đề xuất này nêu rõ rằng những công nghệ đã trở thành phạm vi công cộng thông qua các hình thức như mã nguồn mở, công bố trên các bài báo khoa học hoặc các phương thức khác sẽ không nằm trong phạm vi quản lý.

Đối với lĩnh vực quang điện, có 12 công nghệ được bổ sung vào danh mục cấm hoặc hạn chế, bao gồm kỹ thuật sản xuất và thiết bị cốt lõi dùng để chế tạo polysilicon, tấm wafer silicon và pin năng lượng mặt trời.

Trong lĩnh vực y sinh, 5 công nghệ liên quan đến công nghệ tế bào và gen, công nghệ vi sinh vật gây bệnh… đã được bổ sung vào danh sách. Danh mục này được công bố lần đầu vào năm 2001 và đã trải qua các lần sửa đổi vào các năm 2008, 2020, 2023 và 2025. Các công nghệ nằm trong danh mục cấm sẽ không được phép xuất khẩu, trong khi các công nghệ thuộc danh mục hạn chế sẽ cần phải có giấy phép xuất khẩu.

Người phát ngôn của Bộ trên cho biết, trong những năm gần đây, việc ứng dụng các công nghệ như AI, y sinh và các công nghệ liên quan đến quang điện trong những lĩnh vực nhạy cảm ngày càng mở rộng, đồng thời, các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đã triển khai các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ở những mức độ khác nhau.

Trên cơ sở tham chiếu các thông lệ quốc tế, Trung Quốc thực hiện công tác quản lý cần thiết theo quy định của pháp luật. Việc này không chỉ giúp ngăn ngừa rủi ro mất kiểm soát hoặc phổ biến công nghệ không đúng cách, mà còn bảo vệ các hoạt động trao đổi và hợp tác công nghệ quốc tế bình thường, thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển theo hướng tích cực và nhân văn, đảm bảo sự an toàn, khả năng kiểm soát và mang lại lợi ích cho nhân loại.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết dự thảo sửa đổi này hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng.