Trung Quốc dự báo trải qua mùa Đông bất thường do siêu El Nino

Tuyết phủ trắng xóa tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 2/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia của nước này, cho biết hiện tượng El Nino trên đã phát triển thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận tính đến tháng 10. Dự kiến, hiện tượng này sẽ đạt đỉnh vào cuối mùa Thu hoặc đầu mùa Đông, gây tác động đáng kể đến khí hậu tại Trung Quốc trong mùa Đông năm nay và mùa Xuân năm tới.

Theo chuyên gia này, trong mùa Đông 2026-2027, nhiệt độ tại phần lớn các khu vực của Trung Quốc được dự báo ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình theo mùa, song các đợt không khí lạnh vẫn có thể xuất hiện với tần suất cao hơn bình thường. Nửa đầu mùa Đông có khả năng lạnh hơn nửa sau, với những đợt biến động nhiệt độ đột ngột thường xuyên xảy ra trong tháng 12 và tháng 1. Riêng tháng 11, Trung Quốc dự kiến chịu ảnh hưởng của 4 đợt không khí lạnh, với cường độ mạnh hơn vào nửa đầu tháng và yếu dần về sau.

Tổng lượng mưa ở Trung Quốc được dự báo sẽ cao hơn mức trung bình. Tại miền Bắc, tuyết có thể rơi dày trên diện rộng, kèm nguy cơ nhiệt độ giảm đột ngột. Riêng trong tháng 11 dự kiến có thể có những đợt lạnh mạnh hơn, gây ra nguy cơ về tình trạng nhiệt độ giảm tạm thời, gió mạnh và sương giá. Dự báo một số khu vực thuộc miền Bắc, Tây Bắc và Khu tự trị Tây Tạng ghi nhận lượng mưa và tuyết cao hơn trung bình, làm gia tăng nguy cơ mưa, tuyết lớn.

Tại miền Nam, lượng mưa cũng được dự báo cao hơn mức trung bình, đặc biệt là ở các khu vực phía Đông, miền Trung, miền Nam và Tây Nam Trung Quốc. Những khu vực này cũng đối mặt với nguy cơ xuất hiện các đợt thời tiết lạnh, có tuyết và băng giá xen kẽ.

Chuyên gia Cao Vinh kêu gọi các đơn vị sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi tăng cường các biện pháp bảo vệ cơ sở vật chất cũng như vật nuôi trước tình trạng thời tiết lạnh giá và gió mạnh. Các cơ quan quản lý lĩnh vực giao thông, năng lượng và điện lực cũng cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp đối với những thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa và tuyết gây ra.