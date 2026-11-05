Trung Quốc dự báo trải qua mùa đông bất thường do siêu El Nino

Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho biết hiện tượng El Nino này đã phát triển thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận tính đến tháng 10. Dự kiến, hiện tượng này sẽ đạt đỉnh vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa đông, gây tác động đáng kể đến khí hậu tại Trung Quốc trong mùa đông năm nay và mùa xuân năm tới.

Trong mùa đông 2026-2027, nhiệt độ trên phần lớn các khu vực của Trung Quốc được dự báo sẽ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn mức trung bình theo mùa. Mặc dù nhìn chung thời tiết được dự báo sẽ ấm hơn, nhưng các đợt không khí lạnh vẫn có khả năng xuất hiện với tần suất cao hơn mức bình thường.

Trung Quốc dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng bởi bốn đợt không khí lạnh trong tháng 11 và cường độ của các đợt này được dự báo sẽ mạnh hơn vào nửa đầu tháng và yếu dần về sau.

Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc kêu gọi các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý lĩnh vực giao thông, năng lượng và điện lực chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp đối với những thảm họa do nhiệt độ thấp, mưa và tuyết gây ra.