Mùa trượt tuyết 2026-2027 khởi động với lượng khách tăng mạnh tại các khu nghỉ dưỡng Trung Quốc, thúc đẩy nhu cầu thiết bị và trang phục thể thao mùa đông. Trong bối cảnh đó, các thương hiệu nội địa ngày càng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu nhờ lợi thế về giá và thiết kế.

Theo CCTV News, ngành công nghiệp thiết bị băng tuyết Trung Quốc dự kiến vượt 100 tỉ NDT (15 tỉ USD) trong năm 2026, tăng so với gần 85 tỉ NDT (12,8 tỉ USD) năm 2025. Quy mô toàn ngành công nghiệp băng tuyết nước này đã vượt 1.000 tỉ NDT(150,1 tỉ USD) trong năm ngoái.

Nhu cầu thị trường tăng nhanh ngay từ đầu mùa. Lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến trượt tuyết tăng 141% trong giai đoạn 1-15.11 so với cùng kỳ năm trước. Số đơn đặt vé tại các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết miền Bắc Trung Quốc do người dùng miền Nam đặt cũng tăng hơn 40%.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý Thể thao Mùa đông thuộc Tổng cục Thể thao Trung Quốc, khoảng 308 triệu người tham gia các môn thể thao trên băng và tuyết trong mùa đông năm ngoái, với mức chi tiêu liên quan đạt 205 tỉ nhân dân tệ (30,8 tỉ USD), tăng 9,3%.

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Thương hiệu nội địa gia tăng sức cạnh tranh

Thị trường thiết bị trượt tuyết đang bước vào giai đoạn cao điểm. Một số cửa hàng tại Bắc Kinh ghi nhận doanh số tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Giá sản phẩm nội địa cũng có lợi thế đáng kể: một đôi giày trượt tuyết thương hiệu Trung Quốc có giá khoảng 2.000 NDT (300 USD), bằng một nửa sản phẩm nhập khẩu cùng phân khúc được khảo sát.

Tuy nhiên, thương hiệu nước ngoài vẫn chiếm phần lớn doanh thu ở nhóm thiết bị chuyên dụng như ván trượt tuyết và ván trượt ván. Điều này cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn cần cải thiện chất lượng và sức cạnh tranh thương hiệu để mở rộng thị phần.

Giáo sư Jiang Yiyi thuộc Đại học Thể thao Bắc Kinh nhận định, di sản từ Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 đã tạo nền tảng cho ngành công nghiệp băng tuyết phát triển. Thị trường đang chuyển từ hoạt động theo mùa sang kinh doanh quanh năm, gắn với du lịch, nghỉ dưỡng và các hoạt động văn hóa.

Theo bà Jiang, các nhà sản xuất Trung Quốc cũng đang chuyển từ gia công theo đơn đặt hàng sang tự nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Người tiêu dùng ngày càng cởi mở hơn với thương hiệu nội địa nhờ giá cả cạnh tranh và thiết kế phù hợp với thị hiếu châu Á.

Đẩy mạnh sản xuất thiết bị công nghệ cao

Bên cạnh quần áo và thiết bị trượt tuyết, doanh nghiệp Trung Quốc đang mở rộng sang các sản phẩm công nghệ cao và thiết bị phục vụ khu nghỉ dưỡng.

Một số doanh nghiệp đã phát triển kính trượt tuyết thông minh có khả năng quay video, trong khi máy tạo tuyết tự động và thang máy trượt tuyết do Trung Quốc sản xuất cũng bắt đầu tiếp cận thị trường nước ngoài. Đáng chú ý, một nhà sản xuất máy tạo tuyết tại Trương Gia Khẩu cho biết lịch sản xuất đã được đặt trước đến năm 2029, sản phẩm được xuất khẩu sang một số thị trường, trong đó có Nga.

Trung Quốc hiện hình thành hệ thống sản xuất thiết bị băng tuyết gồm 15 nhóm sản phẩm chính, từ thiết bị thể thao cá nhân đến cơ sở vật chất phục vụ các khu nghỉ dưỡng.

Theo giáo sư Jiang Yiyi, chuỗi cung ứng hoàn chỉnh giúp doanh nghiệp Trung Quốc đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường và kiểm soát chi phí. Tuy nhiên, để nâng cao vị thế quốc tế, các nhà sản xuất cần tiếp tục đầu tư vào vật liệu, công nghệ và xây dựng thương hiệu riêng.