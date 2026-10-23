Trung Quốc: Động đất mạnh 7 độ Richter tại Khu tự trị Tây Tạng, ít nhất 16 người thiệt mạng

Những ngôi nhà bị hư hại sau một trận động đất ở Khu tự trị Tây Tạng hồi tháng 1/2025. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Theo Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Nagqu, trận động đất xảy ra lúc 22h33 ngày 22/10 (giờ Bắc Kinh, 21h33 cùng ngày giờ Việt Nam). Theo số liệu cập nhật đến rạng sáng ngày 23/10, trong số những người bị thương có 11 người trong tình trạng nghiêm trọng và 21 người bị thương nhẹ. Hơn 300 ngôi nhà bị sập, trong khi thiệt hại tại khu vực tiếp tục được đánh giá.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, hàng trăm ngôi nhà tại khu vực hẻo lánh thuộc dãy Himalaya đã đổ sập do động đất. Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 339 công trình nhà ở bị phá hủy, cùng 20 chuồng trại chăn nuôi. Hệ thống điện và thông tin liên lạc tại khu vực bị gián đoạn.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại khu vực trong 5 năm qua và mạnh nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1/2024.

Ngay sau động đất, công tác cứu trợ và đánh giá thiệt hại được triển khai. Hơn 300 cảnh sát đã được điều động đến tâm chấn để hỗ trợ cứu hộ, trong khi lực lượng cứu hỏa và cứu nạn đã huy động 347 nhân viên đến các khu vực bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách thành phố Nagqu khoảng 190 km về phía Đông Bắc. Nagqu cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng khoảng 300 km về phía Bắc. Đây là khu vực miền núi có mật độ dân cư thưa thớt. Động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 10 km, thuộc nhóm động đất nông, vốn có nguy cơ gây thiệt hại lớn hơn.

Động đất xảy ra khá thường xuyên tại Trung Quốc. Tháng 1/2025, một trận động đất tại khu vực Tingri, gần núi Everest thuộc Tây Tạng, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng. Năm 2010, trận động đất mạnh 7,1 độ tại tỉnh Thanh Hải, giáp Tây Tạng, làm ít nhất 2.698 người thiệt mạng.