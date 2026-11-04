Trung Quốc: Độc đáo nghệ thuật tạo hình cây cảnh
Với đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, một người nông dân ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã biến những cây cảnh thông thường thành những tác phẩm độc đáo. Từ hình dáng các con vật đáng yêu đến những hình khối hình học ấn tượng, mỗi cây xanh đều được chăm chút, cắt tỉa công phu nhằm tạo sự khác biệt cho sản phẩm và thu hút người mua.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trung-quoc-doc-dao-nghe-thuat-tao-hinh-cay-canh-246261104204258597.htm