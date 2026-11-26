Robot hình người phục vụ cà phê tại Trung tâm báo chí trong Hội nghị APEC 2026 ở Thâm Quyến. (Nguồn: FB China Report ASEAN)

Tại Trung tâm Báo chí phục vụ Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026 ở Thâm Quyến, những tách cà phê dành cho phóng viên quốc tế được pha chế bởi robot hình người. Bảy robot AlphaBot do công ty AI² Robotics phát triển có khả năng tiếp nhận yêu cầu qua màn hình cảm ứng hoặc giọng nói, tự nhận diện thiết bị và phối hợp thực hiện quy trình phục vụ. Các nhân viên robot chỉ mất khoảng hai phút để hoàn thành một đơn hàng, nhanh hơn so với khoảng năm phút của nhân viên con người.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở khả năng đưa trí tuệ nhân tạo (AI) ra khỏi màn hình máy tính để tương tác trực tiếp với thế giới vật lý. Đây là biểu hiện của xu hướng “AI hiện thân” (embodied AI), trong đó máy móc có thể nhận biết môi trường và thực hiện các tác vụ trong đời sống thực.

Hơn cả một màn trình diễn công nghệ

Hơn cả một màn trình diễn công nghệ đầy bất ngờ, đây thực chất là một tuyên ngôn có chủ ý được Bắc Kinh đặt ngay giữa tâm điểm quốc tế - Tuần lễ cấp cao APEC 2026. Trung Quốc muốn cả thế giới tận mắt chứng kiến diện mạo công nghệ tương lai mà nền kinh tế này đang kiến tạo.

Cách giới thiệu công nghệ tại APEC cũng cho thấy một dụng ý rõ ràng. Thay vì chỉ trình diễn các mô hình AI có khả năng soạn văn bản, tạo hình ảnh hay trả lời câu hỏi, Trung Quốc đưa công nghệ vào những hoạt động mà khách tham dự có thể trực tiếp quan sát và trải nghiệm. Từ robot phục vụ đồ uống, hệ thống ký gửi hành lý nhận diện khuôn mặt đến robot giao hàng tự động, các ứng dụng này phác họa hình ảnh một đô thị đang thử nghiệm những phương thức vận hành dựa trên tự động hóa.

Qua đó, Trung Quốc muốn chứng minh AI đã sẵn sàng tham gia sâu hơn vào sản xuất, dịch vụ, vận tải và nhịp sống đô thị. Tham vọng không chỉ là phát triển phần mềm thông minh, mà còn xây dựng hệ sinh thái công nghệ có khả năng vận hành và tạo ra giá trị trong nền kinh tế thực.

Vì thế, việc lựa chọn Thâm Quyến tổ chức APEC 2026 mang cả ý nghĩa biểu tượng kinh tế và thông điệp chiến lược. Đây là thành phố gắn với giai đoạn đầu cải cách, mở cửa của Trung Quốc, đồng thời đại diện cho tham vọng phát triển các ngành công nghệ mới.

Năm 1980, Thâm Quyến, một làng chài ven biển được chọn làm một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc. Hơn bốn thập kỷ sau, nơi đây thành trung tâm sản xuất, thương mại và đổi mới sáng tạo, nơi đặt trụ sở của những tập đoàn công nghệ lớn như Huawei, Tencent, DJI và BYD...

Nếu APEC Thượng Hải năm 2001 và APEC Bắc Kinh năm 2014 từng giới thiệu về một nền kinh tế đang mở cửa và hội nhập, APEC Thâm Quyến năm 2026 là sân khấu để Trung Quốc thể hiện tham vọng chuyển từ công xưởng sản xuất sang trung tâm phát triển và thương mại hóa công nghệ tương lai.

Lợi thế của Thâm Quyến không chỉ nằm ở sự hiện diện của các tập đoàn lớn, mà còn ở khả năng kết nối nghiên cứu, thiết kế, cung ứng linh kiện và sản xuất. Đây là nền tảng giúp thành phố rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Chuyên gia Xu Liping của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) đánh giá, Thâm Quyến đã chuyển mình từ một đặc khu dựa trên chính sách ưu đãi thành hình mẫu về mở cửa và đổi mới sáng tạo, đầu tàu công nghệ. Nếu trước đây Thâm Quyến chủ yếu thu hút vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý nước ngoài, vai trò hiện nay đã mở rộng sang hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc phát triển công nghệ và vươn ra thị trường quốc tế.

Có thể kể đến một số trường hợp điển hình như Công ty Sangfor Technologies chuyên về lĩnh vực an ninh mạng và điện toán đám mây hiện phục vụ hơn 100.000 khách hàng tại trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hay khả năng biến ý tưởng thành sản phẩm siêu nhanh (tính bằng giờ) tại các không gian sáng tạo như Chaihuo Makerspace...

Bà Ye Yu, Tổng giám đốc Chaihuo cho biết, lợi thế của Thâm Quyến nằm ở khả năng rút ngắn đáng kể quá trình từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh. Các nhà phát triển có thể tận dụng mạng lưới của Thâm Quyến để tìm nguồn cung chip, bảng mạch, khuôn sản xuất và cả tiếp cận các nhà máy có khả năng sản xuất thử nghiệm quy mô nhỏ. Đó là điểm khác biệt giữa một trung tâm nghiên cứu và một hệ sinh thái đổi mới có khả năng thương mại hóa. Công nghệ chỉ tạo ra giá trị kinh tế khi có thể được thử nghiệm, hoàn thiện, sản xuất với chi phí phù hợp và đưa ra thị trường sớm nhất.

Vị trí của Thâm Quyến trong Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông – Hong Kong – Macau càng củng cố lợi thế này. Nếu Thâm Quyến nổi bật về công nghệ và sản xuất, Hong Kong có thế mạnh về tài chính và kết nối quốc tế, còn Quảng Châu là trung tâm thương mại, công nghiệp quan trọng. Sự bổ trợ giữa các đầu tàu tạo nên mạng lưới liên kết từ nghiên cứu, huy động vốn đến sản xuất và tiêu thụ.

Vì vậy, đưa APEC đến Thâm Quyến cũng là cách Trung Quốc minh chứng về một hệ sinh thái kinh tế bao trùm từ hỗ trợ quá trình đổi mới đến thương mại hóa công nghệ.

Bước đi chiến lược của Bắc Kinh

Theo chuyên gia Xu Liping, Bắc Kinh còn muốn giới thiệu Thâm Quyến như hình ảnh tiêu biểu cho quá trình chuyển đổi kinh tế và những gì Trung Quốc có thể đóng góp cho khu vực. Thông điệp này phù hợp với chương trình nghị sự APEC 2026, với ba ưu tiên do nền kinh tế chủ nhà xác định là mở cửa, đổi mới và hợp tác.

Tuy nhiên, APEC diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ – Trung Quốc căng thẳng, xoay quanh những vấn đề then chốt như chip bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và kiểm soát xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, hình ảnh một Thâm Quyến với những thành tựu công nghệ nổi bật không đơn thuần là một màn trình diễn, mà còn là cách Bắc Kinh khẳng định năng lực định hình các ngành công nghiệp mới, bất chấp sức ép từ bên ngoài.

Tờ Financial Times bình luận, Bắc Kinh đang tận dụng sự kiện APEC để phô diễn sức mạnh công nghệ. Đây là bước đi chiến lược nhằm định vị hình ảnh một siêu cường công nghệ giữa lúc cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng khốc liệt.

Trung Quốc đang tập trung những Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. (Nguồn: Tencent)

Tất nhiên, giá trị thực sự của những đột phá này vẫn cần thời gian kiểm chứng trước khi triển khai thương mại trên diện rộng. Tuy nhiên, dưới góc độ chủ nhà của diễn đàn thúc đẩy đối thoại và hợp tác kinh tế của khối chiếm hơn 60% GDP toàn cầu, APEC là cơ hội vàng để kể câu chuyện định vị bản thân và khát vọng vươn lên trước thế giới.

Thông điệp cốt lõi ở đây có lẽ không nằm ở việc một con robot có thể pha tách cà phê nhanh hơn con người bao nhiêu phút. Sâu xa hơn, nó đặt ra một câu hỏi ai mới là người thực sự nắm giữ công nghệ lõi, năng lực sản xuất và cả hệ sinh thái đủ sức biến những ý tưởng viễn tưởng thành các sản phẩm thương mại thực. Thâm Quyến được chọn mặt gửi vàng bởi thành phố này có thể tự trả lời câu hỏi đó bằng chính nhịp sống hiện hữu, qua đó khẳng định tham vọng của Trung Quốc trong cuộc đua định hình trật tự kinh tế mới.