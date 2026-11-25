Cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn rằng họ đang điều tra ông Trần Cát Ninh vì "nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật". Cơ quan này chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về vụ điều tra.

Trong một bài báo được đăng trên trang nhất tờ Nhật Báo Giải Phóng (Jiefang Daily) của Đảng bộ Thượng Hải cho biết các lãnh đạo thành phố đã triệu tập một cuộc họp vào đêm khuya để thảo luận về cuộc điều tra ông Trần Cát Ninh. Tờ báo cho biết, cuộc điều tra nhắm vào Bí thư Thành uỷ Trần Cát Ninh thể hiện quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "với chủ tịch Tập Cận Bình là hạt nhân, trong việc kiên trì thúc đẩy công cuộc quản trị toàn diện và nghiêm khắc của Đảng. Nó (cuộc điều tra) cũng gửi một tín hiệu mạnh mẽ rằng chiến dịch chống tham nhũng sẽ không tạm dừng hay lùi bước, và cuộc chiến chống tham nhũng là một trận chiến trường kỳ, toàn diện”.

Bí thư Thành uỷ Thượng Hải Trần Cát Ninh trong một cuộc họp - Ảnh: Reuters

Những người tham dự cuộc họp cam kết "hiểu sâu sắc quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương trong việc theo đuổi mọi việc đến cùng, duy trì lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, chống tham nhũng với lập trường rõ ràng và duy trì sự liên kết cấp cao với Ban Chấp hành Trung ương".

Ông Trần Cát Ninh đã xuất hiện trước công chúng lần cuối vào tuần trước, từng được giới quan sát chính trị xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thường vụ Bộ Chính trị trong cuộc cải tổ cấp cao của đảng vào năm tới. Chức vụ Bí thư Thành ủy tại Thượng Hải là một trong những vị trí lãnh đạo cấp tỉnh uy tín hàng đầu ở Trung Quốc.