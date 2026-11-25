Tân Hoa Xã ngày 24/11 đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo tiến hành kiểm tra, điều tra đối với Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh (Chen Jining).

Hai cơ quan trên cho biết ông Trần bị nghi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Thông báo không nêu thêm thông tin chi tiết về những vi phạm mà ông bị nghi có liên quan.

Theo Hãng tin Reuters, ông Trần là thành viên thứ tư của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 bị điều tra kể từ năm 2025, sau các ông Hà Vệ Đông, Trương Hựu Hiệp và Mã Hưng Thụy.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh. Ảnh: SCMP,

China Daily cho biết, ông Trần, 62 tuổi, quê ở tỉnh Cát Lâm, gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1984. Trước khi bước vào con đường chính trị, ông từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong lĩnh vực học thuật, trong đó có chức vụ phó hiệu trưởng và hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa.

Sau đó, ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường và Thị trưởng Bắc Kinh. Bộ Bảo vệ Môi trường trước đây được tổ chức lại thành Bộ Sinh thái và Môi trường vào năm 2018.

Tháng 10/2022, ông Trần trở thành Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX và được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải vào cuối tháng đó.