Nữ diễn viên AI nổi tiếng Phương Đào Tử. Ảnh: Douyin

Ngày 13/11, cơ quan quản lý thị trường quận Phiên Ngung, Quảng Châu, đã phạt 68.288 nhân dân tệ (10.200 USD) đối với công ty đứng sau nữ diễn viên AI Phương Đào Tử (Fang Taozi), liên quan đến quảng cáo đầu tiên của cô. Quảng cáo này dành cho kính áp tròng màu, thuộc nhóm thiết bị y tế có mức rủi ro cao nhất tại Trung Quốc.

Quảng cáo kính áp trong gây tranh cãi của diễn viên AI Phương Đào Tử. Ảnh: Douyin

Quảng cáo được phát mà không qua khâu thẩm định trước khi đăng, vốn bắt buộc với quảng cáo thiết bị y tế, đồng thời dựng lên một trải nghiệm sản phẩm không có thật: nhân vật nói rằng kính vẫn thoải mái sau một ngày đeo liên tục.

DIỄN VIÊN AI NỔI TIẾNG CÓ THỂ ĐÓNG QUẢNG CÁO?

Diễn viên AI Phương Đào Tử đóng chính trong “The Girl Who Got Cut” (被裁掉的女孩), bộ phim ngắn do AI tạo ra, công chiếu trên Douyin ngày 12/6. Đến cuối tháng 7, phim đã vượt 200 triệu lượt xem, còn tài khoản Douyin của cô có khoảng 387.000 người theo dõi.

Cốt truyện đơn giản và quen thuộc: một cô gái trẻ ở thị trấn nhỏ mang giấc mơ người mẫu bị gạt ra bên lề công việc, rồi vực dậy bằng những quyết tâm bình thường như học tiếng Anh và tập thể dục.

Phương Đào Tử trong poster của bộ phim “The Girl Who Got Cut”. Ảnh: Nhà sản xuất

Theo 36Kr, tạo hình nhân vật đã tránh được làn da trông như nhựa - vốn khiến khán giả quay lưng với các bộ phim AI trước đó, nhờ kết cấu da chân thực và ánh sáng rơi tự nhiên trên khuôn mặt nên thu hút được sự quan tâm của người xem.

Bảy tuần sau buổi công chiếu, ngày 31/7, Phương Đào Tử đăng video quảng cáo đầu tiên là sản phẩm kính áp tròng, theo một báo cáo của Leibao được Jiemian đăng lại. Video dài khoảng một phút 45 giây, thu hút hơn 70.000 lượt thích và gần 800 bình luận

Trong buổi livestream của thương hiệu, kính áp tròng được Phương Đào Tử đeo được bán giá 88 nhân dân tệ (13 USD) cho hộp 10 chiếc, và trang sản phẩm ghi hơn 100.000 hộp đã bán. Không lâu sau, người xem bình luận hỏi làm sao một nhân vật không có mắt thật lại có thể đeo kính áp tròng cả ngày, và quảng cáo bị gỡ xuống 6 ngày sau khi đăng.

Một phân cảnh trong bộ phim. Ảnh: Douyin

KOL ẢO NẰM NGOÀI QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢNG CÁO?

Theo báo cáo, khi một vụ tranh cãi như vậy nổ ra, trách nhiệm thường bị đẩy về phía “cô ấy chỉ là nhân vật ảo”. Luật Quảng cáo Trung Quốc định nghĩa người đại diện quảng cáo là thể nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác, và Phương Đào Tử không thuộc nhóm nào trong số đó. Điều này để lại một khoảng trống pháp lý.

Luật cấm hoàn toàn người đại diện quảng cáo thiết bị y tế, nên không ngôi sao thật nào có thể đứng ra quảng bá loại kính này, nhưng một nhân vật AI, vốn không phải người đại diện theo luật, vẫn có thể mô tả sản phẩm ở ngôi thứ nhất. Khoản phạt vì vậy rơi vào đơn vị vận hành, với những căn cứ áp dụng cho bất kỳ nhà quảng cáo nào: quảng cáo thiết bị y tế chưa được thẩm định và tuyên bố sản phẩm bịa đặt.

Đơn vị đại diện cho Phương Đào Tử, Công ty Truyền thông Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Wode Quảng Châu , cũng là nơi sản xuất bộ phim AI. Theo Lingua Sinica, công ty do bà Phương Phỉ sở hữu 75%, cựu người mẫu hiện làm đạo diễn với bút danh Feifei Fei.

Phép thử thương mại đầu tiên của nhân vật này đặt ra một câu hỏi cơ bản, theo báo cáo của Leibao: nên vận hành một nhân vật AI như một nhà sáng tạo nội dung là con người, hay như một tài sản sở hữu trí tuệ (IP), tức một nhân vật mà xưởng phim sở hữu, cấp phép và triển khai?

Ảnh: Douyin

Giá trị cao của Phương Đào Tử, theo báo cáo, đến từ việc "trông như đang sống như người thật”. Tuy nhiên, khi tranh chấp xảy ra, cô bị coi như một món đạo cụ, và những người đứng sau phải chịu trách nhiệm thay.

Ngoài Trung Quốc, nhiều quốc gia cũng đã đưa ra những quy định siết chặt quảng cáo sử dụng người mẫu AI. Bang New York, Mỹ yêu cầu quảng cáo có “diễn viên tổng hợp” do AI tạo ra phải công khai điều đó từ ngày 9/6, còn Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc yêu cầu quảng cáo có người đại diện ảo AI phải gắn nhãn từ ngày 1/6.

Luật Mỹ phẩm sửa đổi của Hàn Quốc, cấm quảng cáo dùng AI để mạo danh bác sĩ giả hoặc chuyên gia khác làm người đại diện, có hiệu lực từ ngày 27/11. Hồi tháng 6, một cuộc điều tra của tờ Guardian phát hiện các thương hiệu trên Instagram giới thiệu những người do AI tạo ra như khách hàng thật. Một thương hiệu đã xóa hình ảnh sau khi Guardian đặt câu hỏi, cho biết các mẫu thiết kế đã ngừng kinh doanh, còn Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo Anh (ASA) cho biết quy tắc của họ không cấm nội dung quảng bá AI không công khai.

Phương Đào Tử trên trang bìa của tạp chí Cosmopolitan Trung Quốc. Ảnh: Cosmopolitan China

Dù vậy, các thương hiệu vẫn có thể muốn tiếp tục theo dõi. Khán giả theo dõi phim AI đầu tư cảm xúc vào các nhân vật, và sự gắn bó đó dường như chuyển thành ý định mua hàng. Tuy nhiên, sức hút thương mại của Phương Đào Tử đã nguội đi.

Theo Beijing Daily, tính đến ngày 16/11, mức giá của Phương Đào Tử trên Xingtu, nền tảng tiếp thị người sáng tạo nội dung chính thức của Douyin, là 258.000 nhân dân tệ (38.600 USD) cho một video theo yêu cầu, nhưng cô không có đơn hàng thương mại nào trong 30 ngày trước đó, và số người dùng kết nối giảm 23,7% so với tháng trước.

Có thể thấy, trong thị trường marketing tương lai, thương hiệu nào biến được sự gắn bó thành doanh số mà không phải viết kịch bản một trải nghiệm của con người cho một nhân vật chưa từng có trải nghiệm, doanh nghiệp ấy sẽ có lợi thế.