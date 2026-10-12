Trung Quốc đề xuất hạn chế dùng ghế không trọng lực trên ôtô

Theo Car News China, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa khởi động đợt lấy ý kiến công khai cho dự thảo luật liên quan đến công nghệ áp dụng trên ôtô mới.

Dự thảo được mang ra lấy ý kiến bao trùm các lĩnh vực an toàn xe, vận hành và giao diện người dùng, trong đó nhấn mạnh vào ghế không trọng lực Zero-G, màn hình thông tin giải trí và tính năng gửi thông điệp qua cụm đèn chiếu sáng trước/sau.

MIIT cũng nhắc lại đề xuất dự thảo về tay nắm cửa cơ học - vốn được công bố lần đầu hồi cuối năm 2025 sau một chuỗi các vụ tai nạn liên quan đến Xiaomi SU7 gây xôn xao dư luận.

Hạn chế dùng ghế không trọng lực

Theo Car News China, ôtô tại Trung Quốc được đề xuất phải trải qua các bài thử nghiệm va chạm, chống kẹt và độ tin cậy nghiêm ngặt hơn cho các loại ghế “sáng tạo”, chẳng hạn ghế Zero-G, ghế xoay và ghế gập phẳng.

MIIT cũng khuyến nghị các hãng xe đặt ra giới hạn về vị trí, thời điểm có thể sử dụng các chức năng dịch chuyển ghế nhằm đảm bảo an toàn. Cơ quan quản lý Trung Quốc đồng thời để xuất cấm sử dụng các chức năng này khi xe đang di chuyển.

Dự thảo đặt ra nghi vấn liên quan đến các cụm màn hình hiển thị trên xe, bao gồm màn hình thông tin giải trí trung tâm, các màn hình có diện tích bề mặt lớn hay HUD với thiết kế phức tạp.

MIIT yêu cầu các hãng xe đánh giá tác động gây xao nhãng của các màn hình này với tài xế, cũng như độ tin cậy và an toàn của chúng trong các vụ va chạm hay khi thời tiết khắc nghiệt. Dự thảo đề xuất cấm màn hình gập và những loại màn hình “linh hoạt” - đề xuất được cho là sẽ khiến Xiaomi, HIMA Huawei cảm thấy lo lắng.

Hệ thống chiếu sáng của xe cũng xuất hiện trong nội dung dự thảo của MIIT, tập trung vào cụm đèn chiếu sáng chính, các đơn vị đèn nhô ra khỏi thân xe cùng với tính năng gửi thông điệp qua đèn pha và đèn hậu.

Một số dòng xe năng lượng mới đang cung cấp hệ thống đèn LED ma trận, cho phép người dùng chiếu hình vẽ hoặc văn bản chữ viết.

Tuy nhiên, tính năng này dường như khiến một số quan chức cấp cao của MIIT cảm thấy lo ngại. Đơn vị này hiện khuyến nghị các hãng xe kiểm duyệt nội dung trên các bộ phận chiếu sáng, giám sát những gì tài xế “viết” và trình chiếu thông qua hệ thống đèn.

Trước đây, Trung Quốc từng triển khai các quy trình lọc, kiểm duyệt cho smartphone sử dụng hệ điều hành Android, ngăn người dùng chọn tên điểm phát Wi-Fi và kết nối Bluetooth có chứa các từ khóa nhạy cảm.

Siết tay nắm cửa "sáng tạo"

MIIT nhắc lại về đề xuất cấm tay nắm cửa ẩn hoàn toàn. Trước đó, cơ quan quản lý Trung Quốc đã công bố những hướng dẫn kỹ thuật được cho là “lý tưởng” để áp dụng lên tay nắm cửa, đồng thời chỉ định một số thiết kế ưu tiên cho cả tay nắm cửa bên ngoài và bên trong xe.

Dự thảo mới nhất đề cập đến nhóm tay nắm cửa có thiết kế sáng tạo, yêu cầu hãng xe xác minh độ tin cậy và an toàn của những thiết kế mới trong điều kiện khắc nghiệt.

Theo đó, MIIT yêu cầu các thiết kế tay nắm cửa mới trên ôtô phải tích hợp cơ cấu cơ học dự phòng, đảm bảo đủ khoảng trống cho thao tác tay của người dùng.