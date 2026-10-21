Trung Quốc đề xuất ba định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế châu Á-TBD

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 20/10, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An nhấn mạnh rằng, là đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu, khu vực châu Á-Thái Bình Dương gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với sự phát triển chung của thế giới.

Theo ông Lam Phật An, tình hình quốc tế đang biến động, những tác động lan tỏa từ các cuộc xung đột đang dần bộc lộ, trong khi tăng trưởng kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều trở ngại.

Cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi công nghiệp mới, với trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn đầu, đang tạo đà phát triển mạnh mẽ, mang đến những động lực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, ông đề xuất ba định hướng trọng tâm cho hành động chung, bao gồm: tăng cường đối thoại chính sách kinh tế vĩ mô nhằm bảo đảm sự ổn định kinh tế và tài chính khu vực; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế để nâng cao khả năng chống chịu và ưu tiên phát triển để thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

Bộ trưởng Lam Phật An nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu bao trùm, các nền kinh tế thành viên APEC cần bảo đảm các chính sách kinh tế vĩ mô của mình được thực hiện hiệu quả, đồng thời tăng cường trao đổi và phối hợp để giảm thiểu các tác động tiêu cực xuyên biên giới phát sinh từ những thay đổi chính sách.

Các nền kinh tế thành viên APEC cũng nên mở rộng hợp tác đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như AI, kinh tế số, cũng như các ngành xanh và phát thải thấp, nhằm tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Ông kêu gọi đẩy mạnh các nỗ lực chung nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác tài chính-ngân sách thực chất, xây dựng một môi trường kinh tế khu vực mở, duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp, đồng thời thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC là một trong những cuộc họp cấp bộ trưởng quan trọng nhất về các vấn đề chuyên biệt trong khuôn khổ APEC. Đây là diễn đàn thiết yếu để các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng cường trao đổi về chính sách kinh tế vĩ mô và hợp tác tài chính./.