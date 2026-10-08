Trung Quốc đề cử ứng viên Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc đề cử bà Song Li, người đứng đầu Vụ Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, cho vị trí Tổng Giám đốc WHO.

Theo bà Mao Ninh, việc đề cử thể hiện "sự ủng hộ vững chắc của Trung Quốc đối với chủ nghĩa đa phương" và sẽ giúp WHO đóng góp tích cực hơn vào việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người dân trên toàn thế giới.

Bà Song có 21 năm làm việc trong lĩnh vực y tế và từng tham gia xây dựng nhiều chính sách, quy định liên quan đến sức khỏe phụ nữ và trẻ em, trong đó có chẩn đoán trước sinh và công nghệ hỗ trợ sinh sản.

Logo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Ảnh: CC/Wiki

Bà Song đang tranh cử vị trí sẽ được bỏ trống sau khi nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kết thúc vào tháng 8/2027. Ông Tedros đã giữ chức vụ này hai nhiệm kỳ và không thể tiếp tục tranh cử.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra sau thời hạn đề cử ngày 24/9. Bà Song sẽ cạnh tranh với 6 ứng viên khác đến từ Qatar, Ả Rập Xê Út, Bỉ, Tây Ban Nha, Indonesia và Botswana.

Nếu giành chiến thắng, bà Song sẽ trở thành người Trung Quốc thứ hai đứng đầu WHO, sau bà Trần Phùng Phú Trân (Fung Fu-chun), người giữ chức Tổng giám đốc tổ chức này từ năm 2007 đến 2017.

Cuộc đua diễn ra trong bối cảnh vai trò của Mỹ tại WHO đã thay đổi đáng kể. Tổng thống Donald Trump sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 đã quyết định rút Mỹ khỏi tổ chức, làm gia tăng những lo ngại về khoảng trống ảnh hưởng của Mỹ trong các vấn đề y tế toàn cầu.

WHO là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, đóng vai trò điều phối các nỗ lực quốc tế nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.