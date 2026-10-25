Trung Quốc đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng mạng thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ban Chỉ đạo Trung ương về an ninh mạng và thông tin hóa Trung Quốc vừa ban hành “Quy hoạch quốc gia về thông tin hóa trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” (giai đoạn 2026-2030), xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển thông tin hóa theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, phục vụ tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực thông tin hóa, qua đó phát huy rõ nét hơn vai trò của công nghệ thông tin trong thúc đẩy hiện đại hóa đất nước. Về hạ tầng, Trung Quốc sẽ củng cố và mở rộng lợi thế trong phát triển hạ tầng thông tin, cơ bản hình thành hệ thống mạng không gian đa chiều kết nối trên bộ, trên biển, trên không và ngoài không gian; hoàn thiện mạng truyền thông thế hệ mới, nghiên cứu triển khai thương mại hóa thông tin di động thế hệ thứ 6 (6G) vào thời điểm thích hợp và cơ bản xây dựng mạng blockchain quốc gia. Đồng thời, nước này sẽ đẩy nhanh quy hoạch, phát triển mạng Internet thông minh.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, quy hoạch đặt mục tiêu nâng cao đáng kể năng lực đổi mới sáng tạo về công nghệ mạng và thông tin, hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo khoa học – công nghệ, tạo đột phá trong các công nghệ cốt lõi then chốt thuộc những lĩnh vực trọng điểm. Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp mạng và thông tin, tăng cường năng lực tổng thể của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, đồng thời đẩy mạnh tích hợp sâu công nghệ số với kinh tế thực.

Quy hoạch nhấn mạnh việc nâng cấp ứng dụng số hóa, kết nối mạng và trí tuệ hóa trong phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và quản trị xã hội. Cùng với đó, Trung Quốc sẽ củng cố hệ thống bảo đảm an ninh mạng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tiêu chuẩn liên quan, đồng thời thúc đẩy nhận thức về xây dựng cộng đồng chung vận mệnh trên không gian mạng.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, quy hoạch xác định bố cục tổng thể gồm “xây dựng 3 hệ thống, nâng cao 5 trình độ, củng cố 2 nền tảng hỗ trợ”, cụ thể hóa thành 10 nhóm nhiệm vụ. Ba hệ thống cần xây dựng gồm hệ thống hạ tầng thông tin kiểu mới, hệ thống đổi mới sáng tạo khoa học – công nghệ trong lĩnh vực mạng và thông tin, và hệ sinh thái công nghiệp mạng và thông tin. Năm lĩnh vực cần nâng cao trình độ bao gồm quản trị hiện đại; cung cấp dịch vụ thông tin phục vụ người dân; phối hợp phát triển số hóa với xanh hóa; phát triển cân bằng giữa các khu vực; và mở rộng hợp tác, phát triển mở. Hai nền tảng hỗ trợ cần củng cố là hệ thống bảo đảm an ninh và hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn.

Việc ban hành quy hoạch tạo cơ sở định hướng phát triển hạ tầng số, công nghệ thông tin và hệ sinh thái công nghiệp số của Trung Quốc trong giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm kết hợp nâng cấp năng lực công nghệ, mở rộng ứng dụng số trong nền kinh tế và xã hội, đồng thời tăng cường quản trị và bảo đảm an ninh trên không gian mạng.