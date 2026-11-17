Trung Quốc đang kỷ niệm 2 năm ngày ra mắt công chúng máy bay chiến đấu tàng hình đa năng J-35A, có tên chính thức là Yunlong (hay Vân Long).

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đang phân tích triển vọng hiện đại hóa lớn loại máy bay này, điều được cho là sẽ củng cố vị thế của Bắc Kinh trong câu lạc bộ các nhà sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ năm hàng đầu thế giới.

J-35A trở thành máy bay chiến đấu tàng hình thứ hai trong kho vũ khí của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cùng với J-20 hạng nặng.

Theo ông Wang Yanan - biên tập viên Tạp chí Kiến thức Hàng không vũ trụ, khi chế tạo "Vân Long", các kỹ sư đã đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất bay, độ tin cậy và khả năng bảo trì.

Máy bay chiến đấu này có thiết kế tinh vi, đề cao khả năng tàng hình. Buồng lái được phủ một lớp màng dẫn điện, và các đường nối cửa được làm nhẵn để giảm tín hiệu phản xạ sóng radar.

Kỹ sư thiết kế trưởng - ông Wang Yongqing mô tả khái niệm dòng máy bay chiến đấu J-35 đó là "cấu hình kép, phục vụ cho cả nhiệm vụ tác chiến trên không và trên biển".

Điều này cho phép một nền tảng duy nhất được sử dụng bởi cả Không quân Trung Quốc và các tàu sân bay mới nhất của Hải quân Trung Quốc, làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Không giống như chiến đấu cơ F-35 Lightning II của Mỹ, chiếc J-35A Yunlong Trung Quốc được trang bị hai động cơ, đạt tốc độ lên đến Mach 2 và được coi là có chi phí sản xuất thấp hơn đáng kể.

Theo nhà phân tích quân sự Shao Yongling, triển vọng phát triển của J-35A nằm ở 4 lĩnh vực. Lĩnh vực trọng tâm là chuyển đổi sang sử dụng động cơ phản lực cánh quạt WS-19 hoàn chỉnh do trong nước phát triển.

Thứ hai, hệ thống điện tử hàng không thông minh đang được phát triển, mục đích để giảm tải đáng kể công việc cho phi công và cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình.

Lĩnh vực thứ ba đó là tối ưu hóa các khoang bên trong để chứa những loại vũ khí thế hệ mới. Cuối cùng, các kỹ sư Trung Quốc đã rất nỗ lực cải thiện lớp phủ tàng hình và hình dạng khung máy bay.

Khả năng kết nối mạng chiến trường đang được đặc biệt chú trọng. J-35A có khả năng tích hợp dữ liệu cảm biến và kết nối với J-20 hạng nặng và UAV thông qua đường truyền liên kết tốc độ cao.

Chiếc Yunlong có thể hoạt động như một "máy bay tuần tra tiền tuyến", phát hiện radar của đối phương và truyền tọa độ đến các nhóm tấn công. Các chuyên gia không loại trừ khả năng phát triển phiên bản hai chỗ ngồi làm nền tảng chỉ huy cho các loại UAV hỗ trợ.

Với sự quan tâm của Pakistan, J-35A Yunlong có mọi cơ hội trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm xuất khẩu đầu tiên của Trung Quốc, mang đến cho thế giới một lựa chọn thay thế hợp lý về giá cả cho F-35 của Mỹ vốn đắt đỏ và bị ràng buộc nhiều điều kiện khắc nghiệt.