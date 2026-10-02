Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản sang châu Phi, cá rô phi chiếm ưu thế

Xuất khẩu thủy sản của tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) sang thị trường châu Phi đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, trong đó nhóm thủy sản đông lạnh và cá rô phi tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Trong 8 tháng, các sản phẩm thủy sản đông lạnh chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Phúc Kiến sang châu Phi, đạt 1,81 tỷ NDT. Cá rô phi đông lạnh đứng đầu với kim ngạch 860 triệu NDT, chiếm gần một nửa giá trị của nhóm hàng này. Tiếp theo là cá thu với 410 triệu NDT và cá da trơn đạt 60,13 triệu NDT.

Bên cạnh thủy sản đông lạnh, nhóm sản phẩm chế biến cũng tăng trưởng đáng kể. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng cá mòi, cá mòi nhỏ, cá trích và cá trích vây xanh dưới dạng chế biến hoặc bảo quản đạt 1,3 tỷ NDT, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Cá rô phi đang trở thành một trong những mặt hàng thủy sản chủ lực của Trung Quốc tại châu Phi. Theo số liệu được nguồn trích dẫn, trong tháng 1/2026, Bờ Biển Ngà là thị trường xuất khẩu cá rô phi lớn thứ hai của Trung Quốc, với sản lượng đạt 11.551 tấn, tương đương 20,47% tổng lượng cá rô phi xuất khẩu trong tháng.

Đáng chú ý, trong 10 thị trường xuất khẩu cá rô phi lớn nhất của Trung Quốc, có tới 6 quốc gia châu Phi, gồm Bờ Biển Ngà, Mali, Rwanda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Burkina Faso và Cameroon.

Sự hiện diện của nhiều quốc gia châu Phi trong nhóm các thị trường tiêu thụ lớn cho thấy nhu cầu đối với cá rô phi của Trung Quốc đang mở rộng tại khu vực này, đặc biệt đối với các sản phẩm đông lạnh phục vụ tiêu dùng và chế biến.

Xét theo từng thị trường, Ghana và Bờ Biển Ngà đang là những điểm đến đáng chú ý của thủy sản Phúc Kiến. Trong 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Phúc Kiến sang Ghana đạt 940 triệu NDT, tăng 34% so với cùng kỳ; xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà đạt 630 triệu NDT, tăng 5,1%.

Trong khi đó, Nigeria ghi nhận tốc độ tăng trưởng nổi bật khi nhập khẩu thủy sản từ Phúc Kiến đạt 260 triệu NDT, tăng tới 110% so với cùng kỳ năm trước.

Những diễn biến này cho thấy thị trường thủy sản châu Phi tiếp tục mở rộng, song nhu cầu và thị hiếu có sự khác biệt giữa các quốc gia và khu vực. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu điều chỉnh quy cách, chủng loại và hình thức chế biến sản phẩm phù hợp với từng thị trường.

Với lợi thế về nguồn cung cá rô phi, cá thu, cá da trơn và các sản phẩm thủy sản chế biến, Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng thị phần tại châu Phi. Đà tăng trưởng tại Ghana, Nigeria và một số thị trường Tây Phi cũng cho thấy khu vực này có thể tiếp tục là điểm đến quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới.