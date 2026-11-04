Trung Quốc đẩy mạnh phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà

Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại nhà ở Trung Quốc ngày càng đa dạng. Ảnh minh họa: AI

Cùng với tốc độ già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại nhà ở Trung Quốc ngày càng đa dạng, không chỉ dừng ở hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày mà còn mở rộng sang chăm sóc y tế, phục hồi chức năng và hỗ trợ cấp cứu.

Xu hướng này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên và bảo đảm khả năng tiếp cận với chi phí phù hợp.

Theo khảo sát mới đây về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, người dân ngày càng quan tâm đến tính chuyên nghiệp, sự ổn định của đội ngũ chăm sóc, tính minh bạch về giá cả và khả năng duy trì dịch vụ lâu dài.

Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy, đến cuối năm ngoái, nước này có 323 triệu người từ 60 tuổi trở lên, trong đó 224 triệu người từ 65 tuổi trở lên.

Trước thực tế này, Trung Quốc đang thúc đẩy mô hình chăm sóc người cao tuổi lấy gia đình làm nền tảng, cộng đồng hỗ trợ và các cơ sở chuyên nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ. Các loại hình được khuyến khích phát triển gồm hỗ trợ ăn uống, tắm rửa, dọn dẹp, đi lại, chăm sóc y tế và hỗ trợ khẩn cấp.

Kết quả khảo sát cho thấy 64,31% số người tham gia có nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày như tắm rửa, dọn dẹp và nấu ăn thông qua nền tảng trực tuyến; 52,64% quan tâm đến phục hồi chức năng.

Còn 50,99% có nhu cầu chăm sóc y tế và 37,84% mong muốn sử dụng dịch vụ chăm sóc ngắn hạn. Dịch vụ cấp cứu và cải tạo nhà ở phù hợp với người cao tuổi cũng được quan tâm.

Những kết quả này cho thấy nhu cầu chăm sóc có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm người cao tuổi. Trong khi người còn khả năng tự phục vụ chủ yếu cần hỗ trợ sinh hoạt và đi lại.

Với người khuyết tật, suy giảm khả năng vận động hoặc nằm lâu ngày cần các dịch vụ chuyên sâu như điều dưỡng, phục hồi chức năng và quản lý thuốc.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận dịch vụ vẫn là một trở ngại. Có tới 70,44% số người được hỏi cho biết từng gặp khó khăn khi muốn tìm và đặt lịch nhân viên y tế hoặc người chăm sóc đến nhà.

Đáng chú ý, chỉ 32,06% có thể phân biệt rõ giữa chăm sóc y tế và hỗ trợ sinh hoạt thông thường. Vì vậy, việc công khai nội dung dịch vụ, yêu cầu chuyên môn, mức phí và phương thức đăng ký được xem là cần thiết để giúp các gia đình lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh đó, tính liên tục trong chăm sóc cũng được đánh giá cao. Có 68,53% số người tham gia khảo sát mong muốn được cùng một đội ngũ nhân viên chăm sóc hỗ trợ trong những lần tiếp theo.

Theo thông tin từ JD.com, một nhân viên chăm sóc tại nhà ở Bắc Kinh tên Hati đã thực hiện dịch vụ tắm rửa cho cùng một người cao tuổi 36 lần trong vòng một năm.

Qua quá trình hỗ trợ thường xuyên, hai người dần hình thành sự tin tưởng và gắn bó. Thực tế này cho thấy sự ổn định của nhân viên không chỉ tạo thuận lợi trong giao tiếp mà còn góp phần bảo đảm tính liên tục và chất lượng chăm sóc.

Chi phí cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định sử dụng dịch vụ. Gần một nửa số người được hỏi mong muốn mức phí dưới 100 nhân dân tệ mỗi lần nhân viên đến nhà. Người dân đồng thời kỳ vọng được hỗ trợ thông qua bảo hiểm chăm sóc dài hạn, trợ cấp chính phủ và bảo hiểm y tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Lão hóa Dân số thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà vẫn đối mặt với những thách thức như chi phí chưa phù hợp với khả năng chi trả của nhiều gia đình, thiếu nhân lực chuyên môn và sự kết nối chưa hiệu quả giữa cung và cầu.

Để cải thiện tình hình, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường phối hợp giữa chính quyền, cộng đồng, cơ sở y tế, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ.

Wang Lili, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Lão hóa Trung Quốc, nhận định các nền tảng trực tuyến có thể phát huy vai trò kết nối nguồn lực, mở rộng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong khi đó, ông Hao Xiaoning, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải liên kết các khâu xác định nhu cầu, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và theo dõi sau chăm sóc.

Thực tế cho thấy, phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà cần gắn việc mở rộng các loại hình dịch vụ với bảo đảm chất lượng, tính liên tục và khả năng chi trả. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm giảm gánh nặng cho gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi và đáp ứng thách thức già hóa dân số tại Trung Quốc.