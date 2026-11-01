Trung Quốc đẩy mạnh khảo cổ học biển sâu bằng AI và robot

Theo kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026–2030 được ban hành trong tháng 10, Trung Quốc sẽ đặt trọng tâm vào việc xây dựng các mô hình AI chuyên dụng phục vụ việc phục dựng cổ vật. Các thuật toán dữ liệu lớn sẽ giúp tự động nhận diện mảnh vỡ, ghép nối các bộ phận vật lý và tái tạo mô hình ảo của vật thể.

Trung Quốc đang mở rộng sang khảo cổ học biển sâu. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bên cạnh đó, mô hình AI nghiên cứu đại dương DePTH-GPT – một sản phẩm thuộc dự án Digital DEPTH nằm trong Thập kỷ Khoa học Đại dương vì sự Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc – đã được phát triển để phân tích đa dạng dữ liệu từ hình ảnh video, địa hình, thủy động lực học cho đến âm thanh sinh học dưới biển sâu. Công nghệ này chuyển đổi phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống sang hệ thống nhận thức thông minh và dự báo chính xác.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu mở rộng nghiên cứu từ các di tích nguồn gốc loài người có niên đại hàng triệu năm ở miền bắc Trung Quốc, sự thích nghi trên cao nguyên Tây Tạng, cho đến các di tích Thời đại Đồ đồng nổi tiếng như Tam Tinh Đôi ở tỉnh Tứ Xuyên, Nhị Lý Đầu và Ân Khư.

Đồng thời, Trung Quốc thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng tại vùng Địa Trung Hải và Trung Đông, phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn của Ai Cập, Hy Lạp, Ả Rập Xê Út và Tunisia trong các chuyến thám hiểm biển sâu và bảo tồn di sản văn hóa xuyên quốc gia.

Biển sâu từ lâu đã được coi là vùng đất cấm đối với con người bởi áp suất khổng lồ và bóng tối vĩnh cửu. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ viễn thám, phân tích DNA cổ đại và các hệ thống robot lặn biển sâu, các nhà khảo cổ Trung Quốc đang từng bước khai quật và giải mã những bí ẩn lịch sử nằm sâu hàng nghìn mét dưới đáy đại dương.