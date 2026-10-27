Trung Quốc đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu của Cục Năng lượng quốc gia Trung Quốc công bố mới đây cho thấy, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tổng công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời của nước này đạt 2,01 tỷ kW. Trong đó, điện mặt trời đạt 1,31 tỷ kW, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; điện gió đạt 700 triệu kW, tăng 20,4%.

Ông Lưu Chí Cường (Liu Zhiqiang), Phó Giám đốc Ban Quy hoạch và phát triển thuộc Hội đồng Điện lực Trung Quốc nhận định: Sự tăng trưởng trên cho thấy năng lượng mới ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất điện, đồng thời đánh dấu cột mốc trong quá trình xây dựng hệ thống điện mới lấy năng lượng mới làm trọng tâm.

Sự phát triển của năng lượng mới cũng tạo động lực cho đầu tư công nghiệp. Trong 9 tháng của năm 2026, vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện gió và điện mặt trời chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư vào ngành năng lượng Trung Quốc.

Việc phát triển các nguồn điều tiết hệ thống, hoàn thiện cơ chế thị trường điện và nâng cao hiệu quả tích hợp năng lượng tái tạo sẽ giúp ngành năng lượng mới tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng. Đây cũng là cơ sở để Trung Quốc thúc đẩy chuyển đổi từ các nguồn năng lượng truyền thống theo hướng an toàn, tin cậy; đồng thời tiến tới thực hiện các mục tiêu kép về carbon.