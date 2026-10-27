Trung Quốc đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng mới

Hệ thống tích nhiệt của nhà máy có thể duy trì phát điện khoảng 11 giờ sau khi Mặt Trời lặn hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) công bố mới đây cho thấy, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tổng công suất lắp đặt điện gió và điện Mặt Trời của nước này đạt 2,01 tỷ kW. Trong đó, điện Mặt Trời đạt 1,31 tỷ kW, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước; điện gió đạt 700 triệu kW, tăng 20,4%.

Ông Lưu Chí Cường, Phó Giám đốc Ban quy hoạch và phát triển thuộc Hội đồng Điện lực Trung Quốc (CEC), nhận định sự tăng trưởng trên cho thấy năng lượng mới ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu sản xuất điện, đồng thời đánh dấu cột mốc trong quá trình xây dựng hệ thống điện mới lấy năng lượng mới làm trọng tâm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm nay, sản lượng điện gió và điện Mặt Trời đạt 1.933,3 tỷ kWh, tăng 193,7 tỷ kWh so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này đóng góp 64% tổng mức tăng tiêu thụ điện năng toàn xã hội, cho thấy vai trò ngày càng lớn của các nguồn năng lượng tái tạo trong đáp ứng nhu cầu điện và thay thế nhiên liệu hóa thạch. Vào thời điểm phụ tải điện đạt đỉnh trong mùa Hè năm nay, điện gió và điện Mặt Trời có thời điểm đáp ứng hơn 40% tổng phụ tải.

Sự phát triển của năng lượng mới cũng tạo động lực cho đầu tư công nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện gió và điện Mặt Trời chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư vào ngành năng lượng Trung Quốc.

Để nâng cao khả năng cung cấp điện ổn định, từ đầu năm nay, Trung Quốc đã ban hành nhiều kế hoạch phát triển năng lượng, trong đó có Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển năng lượng tái tạo, nhằm tăng khả năng đóng góp của điện gió và điện Mặt Trời vào bảo đảm cung ứng điện. Các mục tiêu tập trung vào nâng cao nâng cao khả năng cung ứng điện tin cậy của nguồn tái tạo, công suất khả dụng, khả năng đáp ứng phụ tải đỉnh và tỷ trọng điện gió, điện Mặt Trời trong những khung giờ cao điểm mùa Hè, mùa Đông.

Ông Lưu Chí Cường cho rằng việc phát triển các nguồn điều tiết hệ thống, hoàn thiện cơ chế thị trường điện và nâng cao hiệu quả tích hợp năng lượng tái tạo sẽ giúp ngành năng lượng mới tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng. Đây cũng là cơ sở để Trung Quốc thúc đẩy chuyển đổi từ các nguồn năng lượng truyền thống theo hướng an toàn, tin cậy, đồng thời tiến tới thực hiện các mục tiêu kép về carbon.