Trung Quốc đặt mục tiêu đạt 725 triệu tấn lương thực vào năm 2030

Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Trương Trụ (thứ 2 từ trái sang) cho biết tổng nhu cầu lương thực của nước này được dự báo tiếp tục tăng, khiến cung cầu luôn ở trạng thái cân bằng mong manh

Phát biểu ngày 30/9/2026, Bộ trưởng Nông nghiệp Trung Quốc Trương Trụ (张柱) cho biết tổng nhu cầu lương thực của nước này được dự báo tiếp tục tăng, khiến cung cầu luôn ở trạng thái cân bằng mong manh. Do đó, theo ông, an ninh lương thực phải luôn được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Để đạt mục tiêu 725 triệu tấn vào năm 2030, Bắc Kinh chủ trương giữ ổn định diện tích gieo trồng và tập trung nâng cao năng suất. Chiến lược này phản ánh ưu tiên tăng cường khả năng tự chủ nguồn cung lương thực trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động, dù Trung Quốc vẫn phụ thuộc lớn vào đậu tương nhập khẩu.

Cam kết trên được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc công bố đề xuất giảm thuế với nông sản Hoa Kỳ, kết quả từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ tại Washington từ ngày 23 đến 25/9. Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD (khoảng 789.000 tỷ đồng). Theo đó, mức thuế sẽ được giảm với 1.619 dòng sản phẩm, bao gồm ngô, lúa mì, cao lương, dầu đậu tương, khô dầu đậu tương cùng các sản phẩm protein động vật như thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm. Hơn 90% sản phẩm trong danh sách sẽ quay về mức thuế tối huệ quốc (MFN). Tuy nhiên, hai bên cần hoàn tất thủ tục pháp lý trong nước trước khi thực thi, và thời điểm áp dụng cụ thể chưa được công bố.

Theo đó, mức thuế sẽ được giảm với 1.619 dòng sản phẩm, bao gồm ngô, lúa mì, cao lương, dầu đậu tương, khô dầu đậu tương cùng các sản phẩm protein động vật như thịt bò, thịt lợn và thịt gia cầm

Đáng chú ý, đậu tương hạt thương mại không nằm trong danh sách giảm thuế. Đậu tương Hoa Kỳ vẫn chịu tổng mức thuế 23% khi nhập khẩu vào Trung Quốc, gồm thuế cơ bản 13% và thuế bổ sung 10%. Trong khi đó, đậu tương Brazil chỉ chịu mức thuế 3%, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho quốc gia Nam Mỹ này tại thị trường nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Đậu tương Hoa Kỳ vẫn chịu tổng mức thuế 23% khi nhập khẩu vào Trung Quốc, gồm thuế cơ bản 13% và thuế bổ sung 10%

Việc giữ thuế với đậu tương được xem là tín hiệu cho thấy Trung Quốc tiếp tục chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nông sản Hoa Kỳ ở những mặt hàng chiến lược phục vụ ngành chăn nuôi. Hai nước cũng đã thành lập nhóm công tác nông nghiệp trực thuộc hội đồng thương mại song phương. Cuộc họp đầu tiên dự kiến diễn ra trước cuối năm 2026, tập trung vào các vấn đề tiếp cận thị trường và quy định quản lý.