Trung Quốc đặt điều kiện nhập khẩu nông sản Mỹ

Khu vực bán nông sản tại một siêu thị ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: TTXVN

Điều kiện này được Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh 2 nền kinh tế tiếp tục tìm cách cải thiện quan hệ thương mại song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh nhấn mạnh thương mại nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong hợp tác kinh tế. Việc mở rộng trao đổi nông sản có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nông dân hai nước.

Bà Hoàng Linh kêu gọi Washington phối hợp giảm thuế quan, tháo gỡ các rào cản phi thuế quan và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại nông nghiệp.

Trước đó, tại vòng tham vấn kinh tế và thương mại lần thứ 8 diễn ra từ ngày 20 đến 23-9 ở New York và Washington, 2 nước đã nhất trí giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau trị giá khoảng 30 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, thuế quan đối với khoảng 90% sản phẩm thuộc diện này sẽ được đưa về mức tối huệ quốc.

Việc cắt giảm thuế sẽ được triển khai đồng thời sau khi 2 bên hoàn tất các thủ tục pháp lý trong nước.