Trung Quốc đặt cược vào nhà thông minh để thúc đẩy tiêu dùng

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Hình minh họa. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nhằm tháo gỡ nút thắt trong tiêu dùng nhà thông minh và khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm cũng như dịch vụ cải tạo phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 7 cơ quan chính phủ khác đã phối hợp ban hành một kế hoạch hành động vào ngày 14/9.

Theo truyền thông Trung Quốc, kế hoạch này hỗ trợ chính quyền địa phương xác định danh mục sản phẩm và mức trợ giá trong khuôn khổ chương trình đổi cũ lấy mới đối với hàng tiêu dùng năm 2026, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ đồng bộ cho hệ thống nhà thông minh toàn diện. Mục đích là nhằm khuyến khích người dân mua sắm thiết bị gia dụng thông minh, hàng hóa lâu bền và vật tư cải tạo nhà cửa.

Kế hoạch cũng đề xuất sử dụng chính sách trợ cấp lãi suất của chính phủ đối với các khoản vay tiêu dùng cá nhân để thúc đẩy chi tiêu cho sản phẩm nhà thông minh.

Nhà nghiên cứu Hong Yong tại Viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc (thuộc Bộ Thương mại), nhận định rằng các khoản trợ cấp khi mua hàng và việc giảm chi phí tài chính có thể giảm bớt rào cản tài chính đối với các giao dịch có giá trị lớn.

Nhà phân tích Liang Zhenpeng nhận định: "Kết hợp trợ cấp với hỗ trợ lãi suất vay có thể giúp giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, khuyến khích người tiêu dùng thực hiện các đợt nâng cấp quy mô lớn hơn và cuối cùng thúc đẩy nhu cầu mua sắm các sản phẩm nhà thông minh".

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các sản phẩm xanh và thông minh đang nổi lên như những động lực mới thúc đẩy tiêu dùng tại Trung Quốc. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố ngày 15/9, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng và dịch vụ đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong 8 tháng đầu năm.

Các biện pháp này nhắm đến một thị trường được dự báo sẽ liên tục mở rộng. Theo ước tính năm nay của công ty tư vấn iResearch, thị trường nhà thông minh tại Trung Quốc có thể vượt mốc 800 tỷ nhân dân tệ (119,2 tỷ USD) vào năm 2026.

Việc mở rộng thị trường này cũng sẽ phụ thuộc vào việc giúp người tiêu dùng lớn tuổi dễ dàng tiếp cận công nghệ nhà thông minh hơn. Nhu cầu của nhóm khách hàng này không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi mà còn bao gồm các khía cạnh như theo dõi sức khỏe, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày và đảm bảo an toàn.