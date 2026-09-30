Trung Quốc đặt chuẩn hiếu hỉ, hướng tới nếp sống văn minh

Theo đó, mỗi bên gia đình cô dâu, chú rể được vận động tổ chức tiệc cưới trong 1 ngày hoặc hai bên cùng tổ chức trong 1 ngày, mỗi bên không quá 25 bàn tiệc, hai bên cùng tổ chức không quá 40 bàn. Tang lễ thông thường không quá 3 ngày và được khuyến khích tổ chức tại địa điểm tang lễ tập trung. Chi phí tiệc cưới tại nhà hàng không quá 800 Nhân dân tệ (NDT)/bàn, tổ chức tại gia đình không quá 600 NDT/bàn, đã bao gồm thuốc lá, rượu và đồ uống. Tổ chức tang lễ tại huyện không quá 500 NDT/bàn, tại nông thôn không quá 400 NDT/bàn. Số xe cưới không quá 10 chiếc, không thuê xe sang; khuyến khích loại bỏ các hình thức đùa cợt phản cảm trong đám cưới. Sính lễ được vận động theo hướng giản đơn, không chạy đua hay phô trương.

Từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương Trung Quốc đã ban hành các tiêu chuẩn tương tự. Thành phố Thương Lạc, tỉnh Thiểm Tây, đưa ra sáng kiến tiền mừng không quá 100 NDT ở nông thôn và 200 NDT tại đô thị; chi phí tiệc bình quân lần lượt không quá 300 và 600 NDT/bàn. Khu công nghệ cao Lan Châu, tỉnh Cam Túc, cũng vận động tiền mừng không quá 100 NDT, không tổ chức “cuộc đua tiền mừng” và không gắn mức tiền mừng với mức độ thâm tình.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết sẽ hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hương ước, quy định của thôn trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của người dân, khuyến khích đưa ra các tiêu chuẩn về mức sính lễ, tiền mừng, quy mô và chi phí tiệc cưới, tang lễ.

Chính quyền các địa phương cho rằng việc thay đổi phong tục không nhằm làm giảm ý nghĩa của tình cảm, mà hướng tới hạn chế phô trương, lãng phí và giúp các hoạt động hiếu-hỷ trở về với ý nghĩa ban đầu. Tuy nhiên, phong tục và điều kiện thực tế ở mỗi địa phương khác nhau, do đó việc triển khai cần tôn trọng nguyện vọng của người dân, tránh áp dụng máy móc và điều quan trọng hơn là thúc đẩy sự thay đổi từ hành vi đến nhận thức, để nếp sống văn minh trở thành lựa chọn tự giác của người dân.