Trung Quốc đạt bước đột phá trong việc phát hiện thuốc bằng AI.

Tập đoàn Tencent Holdings đã công bố một bài báo về việc sử dụng AI để tự động hóa quá trình khám phá thuốc trên tạp chí khoa học hàng đầu Nature, đánh dấu một bước đột phá đối với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc khi họ đẩy nhanh nghiên cứu khoa học dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Bài báo, được gửi đến tạp chí của Anh vào tháng 6/2025 nhưng được công bố vào thứ Tư vừa qua, nêu rõ những nỗ lực của công ty có trụ sở tại Thâm Quyến trong việc thiết kế các phương pháp điều trị mới cho bệnh béo phì, tiểu đường và ung thư với sự hỗ trợ của AI.

Theo bài báo, các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo cho Khoa học sự sống của Tencent đã dẫn đầu việc phát triển ORIDTP, một nền tảng để thiết kế các peptide tác động đồng thời lên hai mục tiêu điều trị, một phương pháp mà Tencent cho rằng có thể giảm bớt lượng sàng lọc trong phòng thí nghiệm cần thiết để xác định các ứng cử viên thuốc tiềm năng.

“Điều này chuyển đổi phương pháp truyền thống sàng lọc các thư viện phân tử lớn sang tối ưu hóa có mục tiêu, dựa trên trí tuệ nhân tạo, đối với các lô nhỏ peptide ứng cử viên,” Tencent cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội WeChat vào thứ Năm.

Các phát hiện đã được xác nhận trong các thử nghiệm tiền lâm sàng trên chuột, nhưng các thử nghiệm lâm sàng trên người vẫn chưa được tiến hành. Các nhà nghiên cứu từ 8 tổ chức khác đã tham gia dự án, bao gồm Đại học Y học Cổ truyền Thành Đô, Bệnh viện Nhi đồng Tây An và Đại học Monash (Australia).

Những tháng gần đây, Tencent đã mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học dựa trên AI. Tại một sự kiện ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi đầu tháng này, nhà khoa học AI trưởng của công ty, Vinces Yao Shunyu, đã trình bày kế hoạch của Tencent về việc tự động hóa quá trình khám phá thuốc bằng AI, mặc dù ông cảnh báo rằng điều này phải được thực hiện “một cách thận trọng” để tránh gây hại cho xã hội.

Theo bài báo, ORIDTP giải quyết một thách thức quan trọng trong việc phát hiện thuốc: làm thế nào để thiết kế một peptide duy nhất có thể tác động đồng thời lên hai mục tiêu điều trị.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm nền tảng này trong hai lĩnh vực bệnh chuyển hóa và liệu pháp miễn dịch ung thư. Đối với bệnh béo phì và tiểu đường, họ phát hiện rằng các peptide này kích hoạt cả thụ thể GLP-1 và thụ thể glucagon, dẫn đến giảm cân và cải thiện kiểm soát đường huyết ở chuột.

Đối với bệnh ung thư, các peptide nhắm mục tiêu vào hai điểm kiểm soát miễn dịch giúp điều chỉnh phản ứng miễn dịch, PD-1 và CTLA-4, dẫn đến giảm 94,2% thể tích khối u so với nhóm đối chứng.

Trong bài đăng trên WeChat, Tencent cho biết ORIDTP đã được tích hợp vào sản phẩm trí tuệ nhân tạo chủ lực WorkBuddy của họ.

Bài báo này là công trình mới nhất của Tencent được đăng trên một tạp chí khoa học hàng đầu thế giới. Vào tháng 7, Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo cho Khoa học Sự sống của Tencent đã công bố một nghiên cứu về biểu diễn thống nhất các biến đổi gen và thuốc trên tạp chí Cell.

Các công ty công nghệ khác của Trung Quốc cũng đang chạy đua để ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học.

Công ty Moonshot AI, có trụ sở tại Bắc Kinh, nhà phát triển loạt mô hình AI Kimi, đã thông báo vào thứ Sáu về một chương trình cung cấp tín dụng API miễn phí cho các nhóm khoa học được chọn trên toàn thế giới để sử dụng các mô hình của công ty.

Moonshot cho biết các đội được chọn sẽ được tiếp cận các mô hình mới nhất và có cơ hội hợp tác lâu dài.

Trước đây, Moonshot đã vạch ra kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực sinh học và hóa học. Đầu tháng này, công ty đã công bố hợp tác với công ty khởi nghiệp AI Trung Quốc DP Technology để tích hợp Kimi vào BioMaster, một công cụ nghiên cứu y sinh của DP