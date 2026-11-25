Các phi hành gia tham gia vào sứ mệnh không gian ngày 25/11. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Ngày 25/11, phi hành gia Ali cùng hai đồng nghiệp Trung Quốc là chỉ huy Tang Hongbo và kỹ sư bay Wu Yi được đưa lên quỹ đạo bằng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24. Tàu rời Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc lúc 8h18 ngày 25/11, theo giờ địa phương, trên tên lửa đẩy Trường Chinh-2F. Khoảng 10 phút sau khi phóng, tàu tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định trước. Đến 11h56 cùng ngày, tàu kết nối thành công với trạm Thiên Cung.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) tuyên bố vụ phóng thành công và xác nhận sức khỏe các phi hành gia đều trong tình trạng tốt. Sự kiện được Bắc Kinh đánh giá là một dấu mốc mới trong chương trình không gian có người lái của nước này, đồng thời thể hiện bước phát triển trong hợp tác song phương Trung Quốc-Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh, trạm Thiên Cung là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Theo ông, đây không chỉ là nơi sinh sống của các phi hành gia Trung Quốc trong không gian mà còn là nền tảng thí điểm cho hoạt động nghiên cứu khoa học toàn cầu.

Trong chuyến bay kéo dài khoảng một tuần, phi hành gia Ali sẽ đảm nhiệm vai trò chuyên gia tải trọng, cùng hai đồng nghiệp Trung Quốc tiến hành các thí nghiệm khoa học. Toàn bộ tổ bay dự kiến thực hiện khoảng 90 thí nghiệm trước khi ông Ali trở về Trái đất cùng hai thành viên của sứ mệnh Thần Châu-23.

Trong khi đó, phi hành gia Trung Quốc Zhu Yangzhu sẽ tiếp tục ở lại trạm, hướng tới trở thành người Trung Quốc đầu tiên hoàn thành một năm lưu trú trên quỹ đạo.

Ở tuổi 40, phi hành gia Ali là công dân Pakistan đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái đất. Trước đó, nhà thám hiểm Pakistan Namira Salim từng thực hiện chuyến bay dưới quỹ đạo bằng tàu thương mại Virgin Galactic vào tháng 10/2023.

Tham vọng không gian của Trung Quốc

Trung Quốc đang theo đuổi một chiến lược rộng trong không gian: Phát triển hệ thống hạ tầng không gian độc lập, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và mở rộng mạng lưới hợp tác với các quốc gia khác.

Trạm Thiên Cung là một trong những thành quả quan trọng của chiến lược này. Được phát triển độc lập, trạm hoạt động ở độ cao khoảng 400 km so với Trái Đất, gồm ba mô-đun chính: Thiên Hà, đóng vai trò trung tâm điều khiển và sinh hoạt; Vấn Thiên, phục vụ thí nghiệm khoa học và hoạt động của phi hành gia; và Mộng Thiên, chủ yếu dành cho nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ.

Mô-đun lõi Thiên Hà được phóng lên quỹ đạo vào tháng 4/2021. Tiếp đó, Vấn Thiên được đưa lên vào tháng 7/2022 và Mộng Thiên vào tháng 10/2022. Đến tháng 11/2022, Trung Quốc hoàn thành cấu hình trạm cơ bản. Thiên Cung có khả năng duy trì hoạt động thường xuyên với ba phi hành gia, đồng thời có thể tiếp nhận thêm người trong thời gian luân chuyển các tổ bay.

Việc xây dựng trạm riêng có ý nghĩa đáng kể trong bối cảnh Trung Quốc không tham gia chương trình Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Năm 2011, Quốc hội Mỹ hạn chế Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) hợp tác với các cơ quan vũ trụ Trung Quốc, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Sau đó, Bắc Kinh đẩy mạnh phát triển năng lực độc lập, đồng thời tìm kiếm đối tác quốc tế, trong đó có Pakistan.

Thông qua hợp tác với Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề ngoài không gian (UNOOSA), Trung Quốc cũng tạo cơ hội để các tổ chức quốc tế tiến hành thí nghiệm khoa học trên trạm Thiên Cung. Cách tiếp cận này cho phép những quốc gia có ngành công nghiệp vũ trụ chưa phát triển tham gia nghiên cứu trên quỹ đạo mà không cần tự xây dựng hệ thống phóng hay cơ sở hạ tầng trạm vũ trụ.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-24 rời Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc lúc 8h18 ngày 25/11, theo giờ địa phương, trên tên lửa đẩy Trường Chinh-2F. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Quy mô đầu tư cho thấy mức độ ưu tiên ngày càng lớn của Bắc Kinh đối với lĩnh vực này. Từ mức chỉ vài trăm triệu USD mỗi năm vào đầu thế kỷ XXI, chi tiêu cho chương trình không gian của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 19 tỷ USD mỗi năm, đưa nước này vào nhóm những quốc gia đầu tư lớn nhất thế giới và vượt Nhật Bản về mức chi hằng năm.

Khu vực không gian thương mại cũng phát triển nhanh kể từ năm 2014. Riêng năm 2024, các doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực này thu hút khoảng 2,9 tỷ USD vốn đầu tư, chủ yếu nhờ sự mở rộng của các công ty khởi nghiệp về phóng tên lửa và sản xuất vệ tinh.

Một trọng tâm khác là xây dựng hạ tầng không gian tự chủ. Năm 2020, Trung Quốc hoàn thiện hệ thống định vị, dẫn đường và đồng bộ thời gian Bắc Đẩu, nhằm giảm phụ thuộc vào Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, Bắc Đẩu còn được định hướng trở thành một lựa chọn thay thế cho các đối tác tại châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Tương tự, Bắc Kinh đang thúc đẩy phát triển hệ thống Internet vệ tinh, hướng tới cung cấp dịch vụ băng rộng và các tiện ích khác, qua đó giảm phụ thuộc vào những hệ thống nước ngoài như Starlink của Mỹ hay Eutelsat của châu Âu. Những bước đi này cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn hiện diện trong không gian mà còn hướng tới kiểm soát các hạ tầng công nghệ thiết yếu phục vụ hoạt động trên quỹ đạo và kết nối với Trái đất.

Tham vọng của Bắc Kinh còn vươn tới Mặt trăng. Năm 2021, Trung Quốc và Nga khởi động dự án Trạm Nghiên cứu Mặt trăng quốc tế (ILRS), được định vị như một sáng kiến song song với chương trình Artemis của NASA và hướng tới thu hút sự tham gia của các quốc gia phương Nam toàn cầu.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Từ năm 2003 đến năm 2025, Trung Quốc đã thực hiện 16 sứ mệnh đưa người vào không gian. Việc bắt đầu mời phi hành gia nước ngoài tham gia các chuyến bay có người lái, với việc Pakistan là đối tác đầu tiên, mở thêm một hướng hợp tác cho chương trình này. Chuyến bay ngày 25/11 là kết quả của thỏa thuận hợp tác không gian Trung Quốc - Pakistan ký tháng 2/2025.

Hợp tác không gian giữa hai nước đã kéo dài hơn ba thập niên, bắt đầu từ năm 1990, khi Pakistan phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên Badr-1 bằng tên lửa Trung Quốc từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương.

Tháng 6/2021, quốc kỳ hai nước được đưa lên không gian bằng tên lửa Trường Chinh-2F và trở về Trái Đất trên tàu Thần Châu-12 sau ba tháng hoạt động trên quỹ đạo, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Tháng 4/2026, vệ tinh viễn thám PRSC-EO3 của Pakistan tiếp tục được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh-6 của Trung Quốc.

Hợp tác cũng đang mở rộng sang lĩnh vực thám hiểm Mặt Trăng. Theo kế hoạch, một xe tự hành của Pakistan sẽ tham gia sứ mệnh Thường Nga-8 của Trung Quốc tới khu vực cực Nam Mặt Trăng vào năm 2028.

Với những bước tiến trong lĩnh vực không gian, Trung Quốc đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái không gian tương đối toàn diện. Trong đó, hợp tác quốc tế vừa tạo thêm cơ hội nghiên cứu cho các đối tác, vừa giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy vai trò của mình trong lĩnh vực không gian toàn cầu.