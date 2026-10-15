Trung Quốc củng cố vị thế dẫn đầu thị trường robot hình người

Theo số liệu thống kê được công bố, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm tới 97% lượng robot hình người xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay. Trong lĩnh vực linh kiện, công ty khởi nghiệp LinkerBot được cho là cung cấp hơn 80% số bàn tay robot công nghệ cao trên thế giới, với các khách hàng lớn như Samsung Electronics, Meta và Siemens.

Lợi thế của Trung Quốc nằm ở hệ sinh thái sản xuất nội địa, giúp giảm chi phí linh kiện và đẩy nhanh quá trình thương mại hóa robot. Chi phí linh kiện trung bình của một robot hình người sản xuất tại nước này được dự báo giảm khoảng 50%, xuống dưới 17.000 USD vào cuối thập niên này.

Về quy mô thị trường, sản lượng robot hình người toàn cầu được dự báo tăng từ khoảng 20.000 chiếc năm 2025 lên 10 triệu chiếc vào năm 2035, và có thể đạt 3 tỷ chiếc vào năm 2060.

Những dự báo này cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn của ngành robot hình người, trong đó Trung Quốc đang tận dụng lợi thế về sản xuất và chuỗi cung ứng để củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu.

R.G