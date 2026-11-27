Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Youssouf (trái) và Trưởng Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên minh châu Phi Jiang Feng ký kết thỏa thuận hợp tác ngày 26/11. (Nguồn: Pulseo Africa)

Thỏa thuận do Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Youssouf và Trưởng Phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Liên minh châu Phi Jiang Feng ký kết. Hai bên tái khẳng định cam kết mở rộng hợp tác, hỗ trợ các ưu tiên phát triển và hội nhập của châu lục.

Theo thông cáo của Liên minh châu Phi, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ, đẩy mạnh hợp tác phát triển và chuyển hóa quan hệ đối tác lâu dài thành những kết quả thiết thực, đáp ứng mục tiêu phát triển của châu Phi.

Ông Youssouf đánh giá cao việc Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ các ưu tiên phát triển của khối cũng như những nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế.

Ông cũng hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Thâm Quyến, cho rằng cuộc gặp có ý nghĩa đối với hoạt động ngoại giao quốc tế.

Về phần mình, ông Jiang khẳng định, Bắc Kinh cam kết tăng cường quan hệ với Ủy ban Liên minh châu Phi và các quốc gia thành viên, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của khối trong thúc đẩy hội nhập châu lục.

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác kinh tế lớn nhất của châu Phi. Hợp tác giữa hai bên trải rộng trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng, thương mại, đầu tư và công nghệ, trong đó có các cơ chế như Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi (FOCAC). Thỏa thuận mới tiếp tục phát triển nền tảng hợp tác lâu dài giữa Bắc Kinh với các quốc gia châu Phi.