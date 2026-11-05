Trung Quốc củng cố nền tảng an ninh lương thực

Theo báo cáo kiểm tra việc thực thi pháp luật được trình lên kỳ họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV, diễn ra từ ngày 2-6/11, nền tảng an ninh lương thực của nước này đã được củng cố vững chắc hơn kể từ khi Luật An ninh Lương thực có hiệu lực.

Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo cho biết Quốc vụ viện, các cơ quan chính phủ và chính quyền các địa phương đã triển khai các yêu cầu của luật, đồng thời sử dụng các biện pháp pháp lý để tăng cường hệ thống bảo vệ an ninh lương thực quốc gia.

Các nỗ lực này bao gồm: thực hiện cơ chế trách nhiệm chung giữa các nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền; bảo vệ nghiêm ngặt "lằn ranh đỏ" về đất canh tác và cải thiện chất lượng đất; tăng cường quản lý dự trữ và lưu thông cũng như hoàn thiện các quy định hỗ trợ và hệ thống quản lý.

Báo cáo cũng nhấn mạnh Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức trong việc bảo đảm an ninh lương thực, trong bối cảnh môi trường quốc tế phức tạp và các nhiệm vụ trong nước đầy khó khăn, đồng thời chỉ ra rằng vẫn còn những tồn tại trong quá trình thực thi luật.

Báo cáo kêu gọi thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật, tối ưu hóa một cách hệ thống các chính sách liên quan đến lương thực, củng cố nền tảng đất canh tác phục vụ sản xuất lương thực, cải thiện cơ chế bảo đảm lợi nhuận trong trồng ngũ cốc, tăng cường vai trò của đổi mới khoa học công nghệ, cũng như khắc phục các điểm yếu trong khâu lưu thông và ứng phó khẩn cấp.

An ninh lương thực từ lâu đã là một ưu tiên quan trọng đối với Trung Quốc – quốc gia nuôi sống gần một phần năm dân số thế giới với chưa đầy 9% diện tích đất canh tác toàn cầu.

Số liệu chính thức cho thấy sản lượng lương thực của Trung Quốc đã đạt những mức cao mới với sản lượng vượt mốc 700 triệu tấn trong hai năm liên tiếp, sau nhiều năm duy trì ổn định ở mức trên 650 triệu tấn.

Lượng lương thực bình quân đầu người đạt hơn 500 kg vào năm 2025, cho thấy khả năng tự cung tự cấp cơ bản về lương thực và bảo đảm tuyệt đối về các loại lương thực thiết yếu. Sản lượng đậu tương đạt 20,91 triệu tấn trong năm ngoái, duy trì ở mức trên 20 triệu tấn trong bốn năm liên tiếp./.