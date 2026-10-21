Trung Quốc cung cấp gần như toàn bộ pin Mặt Trời nhập khẩu của EU

Nhà máy điện mặt trời nhiệt tháp muối nóng chảy thuộc Công ty TNHH Tiết kiệm năng lượng Shouhang Đôn Hoàng, Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, gần như toàn bộ pin Mặt Trời nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2025 đều có xuất xứ Trung Quốc.

Số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 20/10 cho thấy hàng Trung Quốc chiếm tới 98,6% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này, cho thấy EU vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung từ quốc gia châu Á.

Năm 2025, EU nhập khẩu pin Mặt Trời trị giá 8 tỷ euro (khoảng 8,9 tỷ USD), giảm 27,7% so với năm trước. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu chỉ giảm 4%, cho thấy giá nhập khẩu bình quân đã giảm đáng kể.

Trong khi đó, EU chỉ xuất khẩu khoảng 500 triệu euro pin Mặt Trời, giảm 23,6% về giá trị so với năm 2024, dù khối lượng xuất khẩu tăng 2,6%.

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí áp đảo trong số các nhà cung cấp pin Mặt Trời cho EU, với tỷ trọng tăng nhẹ so với mức 98% năm 2024. Điều này cho thấy nguồn pin Mặt Trời EU mua từ bên ngoài vẫn tập trung chủ yếu vào Trung Quốc, bất chấp những nỗ lực phát triển ngành sản xuất thiết bị năng lượng sạch tại châu Âu.

Trong lĩnh vực điện gió, tình hình có phần khác biệt. Năm 2025, EU xuất khẩu tua-bin gió trị giá 3,1 tỷ euro, tăng 10,8% so với năm trước, trong khi nhập khẩu chỉ đạt 700 triệu euro.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng gia tăng sự hiện diện trên thị trường này, chiếm 59,6% giá trị tua-bin gió EU nhập khẩu từ ngoài khối, so với 41,3% năm 2024, qua đó vượt Ấn Độ trở thành nhà cung cấp lớn nhất.

Tính chung ba nhóm sản phẩm gồm pin Mặt Trời, tuabin gió và nhiên liệu sinh học, EU nhập khẩu 11,4 tỷ euro và xuất khẩu 4,6 tỷ euro trong năm 2025.

Các số liệu trên cho thấy sự khác biệt trong năng lực cạnh tranh của EU giữa hai ngành sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo.

Trong khi châu Âu vẫn xuất khẩu tuabin gió nhiều hơn nhập khẩu, nguồn cung pin Mặt Trời từ bên ngoài lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Trung Quốc.

Thực tế này đặt ra thách thức đối với mục tiêu giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và tăng khả năng tự chủ của EU trong lĩnh vực năng lượng sạch./.