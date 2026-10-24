Trung Quốc công bố lập trường về quản trị không gian vũ trụ, kêu gọi ngăn chặn chạy đua vũ trang

Trung Quốc cho rằng, việc tăng cường quản trị không gian vũ trụ toàn cầu là vấn đề cấp thiết, đồng thời là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia. (Nguồn:Shutterstock)

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, văn kiện cảnh báo rằng khuôn khổ pháp lý quốc tế hiện hành về không gian vũ trụ chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ không gian và các ứng dụng rộng rãi của những công nghệ này.

Theo văn kiện, nguy cơ chạy đua vũ trang ngoài không gian và xu hướng biến không gian thành một địa bàn xung đột mới đang trở thành thách thức và mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh không gian. Việc tăng cường quản trị không gian vũ trụ toàn cầu là vấn đề cấp thiết, đồng thời là trách nhiệm chung của tất cả các quốc gia.

Trung Quốc kêu gọi các nước lấy những giá trị chung của nhân loại làm định hướng, tôn trọng bình đẳng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

Văn kiện nhấn mạnh cần cân bằng giữa phát triển và bảo đảm an ninh không gian, duy trì ổn định và tính bền vững, hướng tới xây dựng cộng đồng cùng chung tương lai trong không gian vì lợi ích của toàn nhân loại.

Bắc Kinh cũng đề xuất bảo đảm khả năng tiếp cận không gian một cách bình đẳng, không phân biệt đối xử; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ; tôn trọng quyền và lợi ích an ninh của mọi quốc gia; phản đối các chính sách quân sự mang tính tấn công và ngăn ngừa chạy đua vũ trang ngoài không gian.

Văn kiện đồng thời kêu gọi tăng cường minh bạch nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm, quản lý các hoạt động thương mại trong không gian, mở rộng hợp tác quốc tế và duy trì vai trò chủ đạo của Liên hợp quốc trong quản trị không gian vũ trụ toàn cầu.

Trung Quốc cũng nhấn mạnh cần tái khẳng định nguyên tắc không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, cũng như không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực nhằm vào các vật thể ngoài không gian, nhằm tránh nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trong lĩnh vực này.

Văn kiện được công bố sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tháng trước cho biết, Lực lượng Không gian Mỹ sở hữu các loại vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng Mỹ trước các hành động thù địch.

Cũng trong ngày 23/10, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh viễn thám từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc nước này. Vệ tinh chủ yếu phục vụ khảo sát đất đai, ước tính sản lượng cây trồng, phòng ngừa và ứng phó thiên tai.