Trung Quốc công bố kết quả vòng tham vấn thương mại với Mỹ

Cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.

Theo đó, hai nước nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Trung - Mỹ nhằm thúc đẩy đối thoại và giám sát việc triển khai các thỏa thuận. Một trong những nội dung trọng tâm là cơ chế giảm thuế đối ứng “30 tỷ USD đổi 30 tỷ USD”, theo đó khoảng 90% số sản phẩm thuộc danh mục hai bên đề xuất có thể được đưa về mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Hai bên cũng đồng ý thành lập Nhóm công tác về nông nghiệp, dự kiến họp trước cuối năm 2026; đồng thời đưa than nhập khẩu từ Mỹ vào khuôn khổ giảm thuế để duy trì dòng thương mại trong các năm tới. Trong lĩnh vực đầu tư, một Hội đồng Đầu tư song phương sẽ được thiết lập nhằm thúc đẩy trao đổi về cơ hội và tháo gỡ rào cản.

Đáng chú ý, Trung Quốc và Mỹ cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và thiết lập cơ chế đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm kênh liên lạc xử lý sự cố.

Hai bên đồng thời gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan đến ngày 10-1-2027 và tiếp tục thảo luận các giải pháp dài hạn. Bắc Kinh nhận định những kết quả đạt được sẽ góp phần duy trì môi trường ổn định cho hợp tác kinh tế - thương mại song phương.