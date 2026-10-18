Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với mưa lớn trên diện rộng
Ngày 17/10/2026, các cơ quan chức năng Trung Quốc tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó với mưa lớn trên diện rộng, trong bối cảnh 15 khu vực cấp tỉnh được dự báo có mưa to đến rất to, một số nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét và thảm họa địa chất.
Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống lũ lụt và hạn hán đã tổ chức cuộc họp liên ngành nhằm đánh giá tình hình thời tiết và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống lũ tại những khu vực trọng điểm.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/trung-quoc-chuan-bi-ung-pho-voi-mua-lon-tren-dien-rong-20261018135258096.htm