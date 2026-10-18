Trung Quốc chuẩn bị ứng phó với mưa lớn trên diện rộng

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống lũ lụt và hạn hán đã tổ chức cuộc họp liên ngành nhằm đánh giá tình hình thời tiết và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống lũ tại những khu vực trọng điểm.

Một tuyến đường bị ngập sau mưa lớn tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 3/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một tuyến đường bị ngập sau mưa lớn tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 3/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mưa lớn tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, ngày 2/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát