Trung Quốc chống tham nhũng theo hướng toàn diện, lâu dài

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong bài viết đăng ngày 29/10, Nhân Dân nhật báo dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cần “kiên định, tỉnh táo hơn nữa trong thúc đẩy đấu tranh chống tham nhũng”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo bài viết, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát trên toàn quốc đã lập hồ sơ điều tra 800.000 vụ việc và xử lý kỷ luật 680.000 người. Bài viết nhấn mạnh tham nhũng là trở ngại đối với sự phát triển của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, có thể làm suy yếu môi trường phát triển kinh tế, làm phát sinh rủi ro và ảnh hưởng đến nền tảng cầm quyền của Đảng. Vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng cần được tiến hành kiên trì, lâu dài, với phương châm xử lý mọi hành vi tham nhũng, không để người vi phạm trốn tránh trách nhiệm.

Trung Quốc đồng thời chú trọng xử lý các hành vi sai phạm, tham nhũng trực tiếp ảnh hưởng đến người dân, tập trung vào những lĩnh vực như quản lý tài sản tập thể ở nông thôn, quỹ bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Bài viết dẫn một số vụ việc tại địa phương cho thấy việc tăng cường thanh tra, xác minh và xử lý cán bộ vi phạm góp phần thu hồi tài sản bị chiếm dụng, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Một trọng tâm khác là nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua tăng cường điều tra đồng thời các vi phạm về tác phong, kỷ luật và hành vi tham nhũng. Theo bài viết, những biểu hiện như tổ chức tiệc cưới trái quy định, ăn uống xa hoa hoặc có quan hệ bất minh với doanh nghiệp có thể là dấu hiệu cần được xác minh để phát hiện các vi phạm nghiêm trọng hơn.

Bên cạnh xử lý vi phạm, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy đồng bộ ba cơ chế “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng”. Theo đó, nước này vừa tăng cường tính răn đe thông qua xử lý nghiêm các vụ việc, vừa hoàn thiện thể chế để hạn chế kẽ hở và đẩy mạnh giáo dục liêm chính nhằm nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên.

Bài viết nhấn mạnh đấu tranh chống tham nhũng là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện phương thức và cơ chế quản lý, loại bỏ các điều kiện phát sinh tham nhũng, qua đó góp phần bảo đảm tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc phát triển ổn định và bền vững.