Trung Quốc chọn 136 dự án tạo động lực tăng trưởng mới

Robot giao nước cho khách hàng tại một cửa hàng robot thông minh ở An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc vừa công bố danh sách 136 dự án ứng dụng trọng điểm đầu tiên nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thiện, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới, mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp và xây dựng các mô hình có thể nhân rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Lý Siêu cho biết các dự án tập trung vào 3 nhiệm vụ: kiểm chứng công nghệ, mở rộng khả năng tiếp cận các kịch bản ứng dụng và xây dựng mô hình trình diễn.

Trong lĩnh vực khai khoáng thông minh, các dự án sẽ tận dụng nguồn lực tại hơn 2.800 mỏ để thử nghiệm điện toán đám mây, Internet vạn vật công nghiệp và các công nghệ liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả, an toàn sản xuất.

Với công nghệ giao diện não-máy tính, Trung Quốc dự kiến xây dựng các nền tảng dữ liệu, thử nghiệm sản xuất và trung tâm ứng dụng, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.

Trong lĩnh vực điện lực và năng lượng, các dự án tập trung phát triển năng lượng xanh, hệ thống lưu trữ năng lượng mới và kết nối điện gió, điện mặt trời với hệ thống lưu trữ. Các giải pháp này hướng tới sử dụng hiệu quả năng lượng tái tạo, tăng cường phối hợp giữa các ngành và thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát thải carbon thấp.

Theo NDRC, việc triển khai các dự án nhằm tạo môi trường ứng dụng thực tế, đưa công nghệ và sản phẩm mới nhanh chóng vào sản xuất, kinh doanh, qua đó chuyển hóa thành quả nghiên cứu thành năng lực sản xuất và động lực tăng trưởng mới./.