Trung Quốc chế tạo xe tăng có lò phản ứng và máy gia tốc để bắn xa 450km?

Kế hoạch của Trung Quốc về việc chế tạo một loại xe tăng thực sự kỳ lạ, không dùng động cơ truyền thống mà được trang bị lò phản ứng hạt nhân, và thay vì pháo thì sẽ có một hệ thống phóng tia laser với khả năng bắn xa tới 450km - điều này ban đầu bị coi là một trò đùa.

Tuy vậy, ấn phẩm South China Morning Post - tờ báo tiếng Anh lâu đời nhất của Hong Kong và khá có uy tín đã từng viết về chuyện này, khi đề cập đến một báo cáo mật của Quân đội Trung Quốc.

Theo thông báo, các nhà nghiên cứu từ Tập đoàn Chế tạo Máy số 1 Nội Mông - đơn vị có liên quan mật thiết đến thiết kế xe bọc thép và hợp tác với Viện Công nghệ Bắc Kinh, đã lập ra một bản thiết kế khá chi tiết.

Đó là một cỗ máy nặng 60 tấn với lò phản ứng 10MW và máy gia tốc tia 50MJ. Đồng thời công trình này được thực hiện theo yêu cầu của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về thiết kế xe chuyên dụng.

Ấn phẩm Defense Express lưu ý kho lưu trữ công khai của tạp chí hiện không chứa bài báo khoa học này, có thể vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng ngay cả bản dịch tiếng Anh ngắn gọn hiện có cũng cho thấy đây là một công trình nghiên cứu được thực hiện dần qua 3 giai đoạn riêng biệt.

Cụ thể đến năm 2035, Trung Quốc đề xuất tích hợp máy gia tốc vào các nền tảng xe tăng hiện có, với động cơ truyền thống dưới dạng máy phát điện diesel 1.500 mã lực, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng dựa trên siêu tụ điện và bánh đà.

Điều này sẽ cho phép cung cấp năng lượng cho tia laser, với năng lượng phóng là 10MJ, đủ để tia laser tác động lên mục tiêu ở tầm xa 150km. Ngoài ra năng lượng này cũng đủ cho một "hệ thống giáp điện từ 2MJ".

Đến năm 2045, có đề xuất chế tạo một máy gia tốc tia X năng lượng 20MJ thông qua sự phát triển của các thiết bị lưu trữ năng lượng tiên tiến, cho phép bắn một phát đạn ở cự ly 300km, cũng như tạo ra lớp giáp điện từ 10MJ. Nhưng tất cả phải được cung cấp năng lượng bởi một máy phát điện diesel 2000 mã lực.

Nhưng cần nhấn mạnh, vào khoảng nửa sau thế kỷ 21, dự báo con người có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy gia tốc tia (raycotron) cho xe tăng với công suất 50MJ và cho phép đạn tăng tốc lên 3,5km/s, tạo ra tầm bắn 450km.

Nhưng nguồn cung cấp năng lượng của nó, cũng như cho toàn bộ xe tăng, phải được đảm bảo bởi một lò phản ứng hạt nhân sử dụng chất làm mát bằng kim loại lỏng với công suất 10MW, có thể tích lên đến 2m3.

Nói chung chúng ta đang bàn về những suy tư lý thuyết sâu sắc liên quan đến sự phát triển tương lai của xe tăng, trong đó việc sử dụng tia laser là một trong những lựa chọn mang lại tốc độ cao hơn, ít đạn dược hơn và an toàn hơn.

Và quan trọng nhất, máy gia tốc hạt thực sự cho phép tăng tốc độ đạn lên đáng kể, vượt qua giới hạn của các hệ thống pháo binh sử dụng thuốc súng. Ví dụ, pháo xe tăng Ascalon 140mm mới nhất của Tập đoàn KNDS Pháp có tốc độ bắn đạn xuyên động năng là 1,75km/s. Và đạn càng nhanh thì khả năng xuyên giáp càng cao.

Đồng thời những chỉ dẫn về tầm bắn rõ ràng là kết quả tính toán lại từ vận tốc ban đầu của viên đạn để minh họa dễ hiểu hơn, chứ không phải là thông số bắn hiệu quả dự kiến. Hơn nữa điều này chỉ có thể đạt được với chi phí chế tạo các tên lửa siêu thanh tự dẫn có độ chính xác cao.

Theo Defense Express