Trung Quốc cấp tín dụng 45 tỷ USD cho ngành nước. Ảnh: TTXVN phát

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) có kế hoạch cung cấp khoản tín dụng lên tới 300 tỷ NDT (44,7 tỷ USD) để hỗ trợ các lĩnh vực bảo tồn và cung cấp nước trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc ban hành thông báo phối hợp cùng ACB tăng cường các dịch vụ tài chính phục vụ sự phát triển chất lượng cao của ngành bảo tồn nước.

Thông báo cũng bao gồm một loạt các biện pháp khác nhằm hỗ trợ sự phát triển chất lượng cao của ngành bảo tồn nước, tập trung vào các lĩnh vực: sử dụng nước hiệu quả trong nông nghiệp, tiết kiệm nước và giảm phát thải trong công nghiệp, giảm thất thoát nước đô thị, sử dụng các nguồn nước phi truyền thống, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp thiết bị và dịch vụ tiết kiệm nước.

Theo thông báo, các dự án đủ điều kiện có thể được vay vốn với thời hạn lên tới 45 năm. Ngân hàng cũng sẽ áp dụng mức lãi suất ưu đãi riêng biệt cho các dự án và doanh nghiệp tiết kiệm nước đạt chuẩn nhằm giúp giảm chi phí tài chính cho họ.

Đối với các dự án đủ điều kiện, bên vay chỉ cần tự huy động 15% chi phí dự án, thay vì mức 20% như thông thường. Ngân hàng cũng sẽ nghiên cứu các mô hình tài chính đổi mới, bao gồm các khoản vay được bảo đảm bằng quyền sử dụng nước và các tài sản liên quan đến quyền lợi khác, cũng như các khoản vay có cơ chế ưu đãi gắn liền với hiệu quả sử dụng nước.

Bộ trên và ABC sẽ thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên để cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện trong suốt quá trình và vòng đời dự án, cải thiện việc chia sẻ thông tin cảnh báo rủi ro và tăng cường tính bền vững tài chính cho các dự án bảo tồn nước.