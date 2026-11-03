Trung Quốc cảnh báo Vùng Vịnh đứng trước ngã rẽ quyết định, cử đặc phái viên tới Trung Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng gặp quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Bagheri Kani. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đưa ra nhận định trên trong cuộc gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Saudi Arabia tại Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì hoạt động thông suốt của các tuyến vận tải biển trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng quân sự tiếp tục đe dọa nguồn cung dầu mỏ và thương mại quốc tế.

Ông khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Riyadh nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và góp phần duy trì ổn định khu vực.

Cùng ngày, ông Vương Nghị cũng gặp quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Bagheri Kani, nhấn mạnh rằng đối thoại và đàm phán là con đường để giải quyết các cuộc xung đột tại Trung Đông.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông báo, các đặc phái viên của nước này sẽ công du một số quốc gia Trung Đông và châu Phi trong nửa đầu tháng 11 nhằm thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng và duy trì ổn định khu vực, trong đó, ông Trạch Tuấn, Đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông, sẽ thăm Iran, Oman và Saudi Arabia từ đầu đến giữa tháng 11.

Theo bà Mao Ninh, trong các chuyến công du, các đặc phái viên sẽ triển khai những sáng kiến và đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thúc đẩy hòa bình, an ninh tại Trung Đông, cùng 4 nguyên tắc về sự tham gia mang tính xây dựng của các bên trong giải quyết những vấn đề nóng tại châu Phi.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao liên tiếp cho thấy Bắc Kinh đang thúc đẩy vai trò ngoại giao tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục đặt ra yêu cầu tìm kiếm giải pháp đối thoại và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.