Trung Quốc cảnh báo EU không nên ảo tưởng về các biện pháp thương mại

Căng thẳng ngoại giao thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục gia tăng sau những tuyên bố mới nhất từ Bắc Kinh. (Nguồn: Getty Images)

Căng thẳng ngoại giao thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục gia tăng sau những tuyên bố mới nhất từ Bắc Kinh.

Theo SCMP, phía Trung Quốc đã thẳng thừng cảnh báo các đối tác Châu Âu không nên duy trì những “ảo tưởng” trong cách xử lý các bất đồng thương mại song phương.

Phát ngôn này được đưa ra ngay sau khi EU đề cập đến khả năng sử dụng các biện pháp ngắt kết nối kinh tế hoặc áp đặt các rào cản thuế quan mới.

Trung Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái đơn phương nào nhằm hạn chế luân chuyển hàng hóa đều sẽ gây tổn hại cho chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bài báo chỉ ra rằng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai trong số ba nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang theo dõi sát sao tiến trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và các lãnh đạo Trung Quốc để đánh giá rủi ro thị trường trong thời gian tới.