Trung Quốc cảnh báo đáp trả kiên quyết nếu EU siết thương mại

Xe điện xuất khẩu và các containe đậu tại một cảng ở Thượng Hải, Trung Quốc

Trong tuyên bố tối 29-9, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết công cụ được EU đề xuất là biện pháp “bảo hộ và đơn phương điển hình”, có nguy cơ làm gián đoạn sự ổn định của quan hệ thương mại Trung Quốc - EU.

Cơ quan này cảnh báo nếu EU tiếp tục gây sức ép trong lúc vẫn tiến hành đối thoại và tham vấn với Trung Quốc sẽ làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau và cản trở tiến trình giải quyết bất đồng giữa hai bên.

Bắc Kinh chưa công bố cụ thể những biện pháp sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, báo Global Times dẫn nhận định của một chuyên gia Trung Quốc cho rằng nước này có một “hộp công cụ chính sách mạnh”, gồm điều tra chống phân biệt đối xử, đánh giá an ninh đối với chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, cũng như xem xét tác động của các khoản trợ cấp nước ngoài.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Đức và Pháp được cho là đang hoàn thiện một văn kiện chung, đề nghị Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế tương tự Điều 301 trong Luật thương mại Mỹ.

Quy định này cho phép Washington điều tra và áp dụng biện pháp đáp trả đối với những hành vi thương mại bị xác định là không công bằng hoặc gây phương hại tới lợi ích kinh tế Mỹ.

Theo ông Noah Barkin, chuyên gia cấp cao của Rhodium Group về quan hệ châu Âu - Trung Quốc, công cụ mới được đề xuất nhằm tăng khả năng răn đe và bảo vệ thị trường EU trước những tác động từ chính sách công nghiệp, trợ cấp và hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Brussels đã tăng cường sử dụng công cụ phòng vệ thương mại và quy định về trợ cấp nước ngoài đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Bắc Kinh nhiều lần phản đối, cho rằng các biện pháp của EU mang tính phân biệt đối xử và làm tổn hại môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Theo Reuters, Global Times