Trung Quốc cảnh báo công dân đến Thái Lan về nguy cơ bắt cóc, lừa đảo

Du khách Trung Quốc mặc trang phục truyền thống Thái Lan tham quan chùa Wat Arun tại Bangkok năm 2023. Ảnh: Reuters.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan vừa phát cảnh báo mới, khuyến cáo công dân chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi, chú ý an toàn khi di chuyển và đề phòng nguy cơ bị bắt cóc. Theo SCMP, cảnh báo được đưa ra sau hàng loạt vụ việc nhằm vào công dân Trung Quốc trong những tháng gần đây.

Cơ quan này cũng khuyến cáo những người hoạt động trên mạng xã hội và nghệ sĩ cảnh giác với lời mời làm việc có mức lương cao bất thường tại Thái Lan. Một số người nổi tiếng trên mạng và khách du lịch đã bị bắt cóc tại đây rồi đưa đến các tổ chức lừa đảo ở Myanmar.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok khuyến cáo công dân tìm hiểu kỹ phương tiện di chuyển, lựa chọn đơn vị vận chuyển hợp pháp và không nhận đi nhờ xe miễn phí, kể cả khi lời đề nghị đến từ người quen. Người đi du lịch cũng cần đề phòng những đề nghị thay đổi địa điểm hoặc lộ trình đột ngột, đồng thời thường xuyên thông báo cho gia đình về vị trí của mình.

Đại sứ quán từng đưa ra cảnh báo tương tự hồi tháng 4. Trong thông báo mới, cơ quan này nhấn mạnh lo ngại về tình trạng nghệ sĩ và người có ảnh hưởng trên mạng bị dụ dỗ đến Thái Lan rồi đưa đi nơi khác để phục vụ các hoạt động buôn người.

Diễn viên Trung Quốc Vương Tinh (phía trước, bên phải) trao đổi với cảnh sát Thái Lan tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak, khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar, ngày 7/1/2025. Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, một người đàn ông 30 tuổi bị bắt hôm 10/10 tại tỉnh Tak, giáp biên giới Myanmar, bị nghi có liên quan đến đường dây buôn người. Nhóm này được cho là đã dụ dỗ 3 công dân Trung Quốc đến Thái Lan bằng lời mời làm việc giả, sau đó đưa họ đến khu vực biên giới.

Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được cho là vận hành những khu phức hợp lừa đảo có quy mô hàng tỷ USD dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Các đối tượng đăng tin tuyển dụng giả với mức lương cao để dụ người nước ngoài, sau đó ép buộc nạn nhân lao động, tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc đưa họ vào những đường dây buôn người.

Người livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) và nghệ sĩ biểu diễn cũng nằm trong nhóm bị các đường dây lừa đảo nhắm tới. Kẻ gian thường dùng lời mời quay phim hoặc thử vai giả để dụ nạn nhân đến địa điểm đã định. Đầu năm 2025, diễn viên Trung Quốc Vương Tinh (Wang Xing) bị lừa sang Thái Lan bằng lời mời đóng phim giả, rồi bị đưa qua biên giới sang Myanmar.

Đầu tháng 10, một nhiếp ảnh gia Trung Quốc 34 tuổi mất tích sau khi đến Bangkok. Trong quá trình tìm kiếm tại Thái Lan, gia đình nhận được yêu cầu tiền chuộc liền trình báo vụ việc với cơ quan chức năng Trung Quốc và Thái Lan.

Du khách đi bộ bên trong khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 8, tờ The Beijing News đưa tin một nữ du khách Trung Quốc bị bắt cóc sau khi lên một chiếc xe mà cô nhầm là xe của hướng dẫn viên. Cô chỉ được giải cứu sau khi kêu cứu tại một chốt kiểm soát của cảnh sát. Những người trong các vụ việc kể trên đều đã trở về Trung Quốc với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok.

Ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan, cho biết dự báo lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm nay đã được điều chỉnh từ 9 triệu xuống còn khoảng 7 triệu lượt.

Theo ông, lo ngại về an toàn đang là thách thức lớn nhất của Thái Lan trong việc thu hút khách Trung Quốc, bởi yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định du lịch.

"Những câu chuyện như vậy lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các nền tảng video ngắn của Trung Quốc, càng làm tổn hại hình ảnh Thái Lan như một điểm đến an toàn", ông nói.