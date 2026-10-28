Trung Quốc cảnh báo các ngôi sao toàn cầu khi làn sóng phản đối Mbappé lan rộng

Các thương hiệu sử dụng hình ảnh Kylian Mbappé bị ảnh hưởng lớn ở thị trường Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Mbappé đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi hôm 27/10, vì những phát ngôn bị cho là xúc phạm cố Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Tuy nhiên, những lời chỉ trích vẫn tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hai thương hiệu tiêu dùng lớn tại Trung Quốc đại lục đã chấm dứt hợp tác với anh. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngừng phát sóng các trận đấu có Mbappé, trong khi một số nhà tài trợ quốc tế gỡ bỏ bài đăng có hình ảnh cầu thủ này.

“Khi giới hạn bị vượt qua hoặc công chúng cảm thấy bị xúc phạm, mọi hào quang sẽ nhanh chóng tan biến, thậm chí người ta còn có thể phải đối mặt với phản ứng dữ dội”, bài bình luận trên Nhân dân Nhật báo ngày 28/10 viết.

“Học cách tôn trọng các quốc gia và nền tảng văn hóa khác nhau là một bài học thiết yếu”, bài viết nhấn mạnh.

Các chai nước của hãng đồ uống Dongpeng in hình ảnh Mbappé trên kệ hàng của siêu thị ở Bắc Kinh ngày 27/10. (Ảnh: AP)

Những phát ngôn của Mbappé được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn, khi anh được hỏi về ảnh chế trên internet, trong đó danh thủ này được mô tả giống cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, người đặt nền móng cho Trung Quốc hiện đại.

Trong lời xin lỗi, tiền đạo của Real Madrid nói rằng phát biểu của anh là “thiếu suy xét”. Giải bóng đá La Liga cũng lên tiếng xin lỗi vì sự việc đã khiến người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy bị xúc phạm.

Vụ việc cho thấy rủi ro mà các công ty và người nổi tiếng toàn cầu hoạt động tại Trung Quốc có thể đối mặt, khi sự phẫn nộ trên mạng với những hành động bị coi là xúc phạm về chính trị hoặc văn hóa có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến các mối quan hệ thương mại.

Các công ty như LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton và Lululemon Athletica đều đã trải qua điều này, khi những hoạt động của họ bị cho là thiếu tôn trọng ở Trung Quốc.

“Tốc độ đưa ra lời xin lỗi của Mbappé và La Liga cho thấy họ hiểu rằng đây không phải là một tranh cãi mà họ có thể để mặc cho qua đi”, Sharon Adesola David - chuyên gia tư vấn tại S&M Agency, đánh giá.

“Các doanh nghiệp không thể chỉ xem Trung Quốc đơn thuần là một thị trường tiêu dùng và tạo doanh thu. Họ cần hiểu bối cảnh lịch sử và chính trị mà trong đó người tiêu dùng tương tác với các thương hiệu của mình”, bà Sharon Adesola David nói.

Làn sóng phản đối trên mạng vẫn tiếp diễn trên mạng ngay cả sau khi Mbappé xin lỗi.

“Không phải mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi; có những điều đơn giản là không thể tha thứ”, một người viết trên Weibo tối 27/10.

Ngày 28/10, một người khác gọi phản hồi của anh là “động thái kiểm soát thiệt hại, chứ không phải sự hối lỗi chân thành”.

Trung Quốc có lượng người hâm mộ bóng đá ngày càng tăng, dù đội tuyển quốc gia nước này đã không thể giành quyền tham dự World Cup trong hơn 2 thập kỷ. Theo công ty nghiên cứu Ampere Analysis, bóng đá là môn thể thao phổ biến thứ 2 tại Trung Quốc, chỉ sau bóng rổ.

Truyền thông nhà nước đưa tin, trong giải đấu năm 2026 tại Bắc Mỹ, hơn 200 triệu người đã theo dõi các trận đấu thông qua những nền tảng phát trực tuyến của đài CCTV, tính đến khi vòng bảng kết thúc.

Sức hút đó khiến các ngôi sao bóng đá nước ngoài trở thành gương mặt có giá trị tiếp thị lớn đối với những thương hiệu muốn tiếp cận người tiêu dùng Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ dễ bị tổn thương khi có những hành động đi ngược lại tâm lý và quan điểm của công chúng trong nước.

Các bản tin trước đó của truyền thông Trung Quốc cho biết Dior đã xóa một số bài đăng có hình ảnh Mbappé, người từ lâu giữ vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng.

Thương hiệu đồ thể thao Thụy Sĩ On cũng gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến Mbappé khỏi tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc. Hãng chưa phản hồi yêu cầu bình luận về hợp đồng hợp tác kéo dài 10 năm vừa ký với cầu thủ này.

Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA đã mất nhiều năm để khôi phục hoạt động tại Trung Quốc sau bài đăng trên mạng xã hội năm 2019 của Daryl Morey, khi đó là chủ tịch điều hành đội Houston Rockets, với nội dung thể hiện ủng hộ người biểu tình Hong Kong.

Hennes & Mauritz (H&M) và Nike cũng từng đối mặt với các chiến dịch tẩy chay của người tiêu dùng liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Gần đây hơn, doanh số tại Trung Quốc của Louis Vuitton thuộc tập đoàn LVMH sụt giảm, sau khi chiến thắng trong vụ tranh chấp nhãn hiệu với doanh nghiệp địa phương Molly Tea. Động thái này bị người tiêu dùng Trung Quốc chỉ trích, cho rằng hành động của tập đoàn hàng hiệu nhằm vào doanh nghiệp địa phương nhỏ hơn là không công bằng.

Cổ phiếu của 2 doanh nghiệp Trung Quốc đại lục là Eastroc Beverage Group và China Mengniu Dairy đi ngang trong ngày 28/10, sau khi họ chấm dứt tài trợ cho Mbappé.

Theo Nhân dân Nhật báo, quyết định của 2 doanh nghiệp là có cơ sở, cả về nguyên tắc lẫn phương diện thương mại.