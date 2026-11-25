Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đang xem xét các phương án sáp nhập và tái cơ cấu đối với các hãng hàng không quy mô nhỏ đang làm ăn thua lỗ. Động thái này là một phần trong kế hoạch củng cố và hợp nhất toàn ngành, dự kiến bắt đầu triển khai từ năm tới.

Theo các nguồn thạo tin trong ngành, kế hoạch này hiện vẫn đang trong quá trình soạn thảo. Mục tiêu cốt lõi là đẩy nhanh những nỗ lực kéo dài nhiều năm qua nhằm cải thiện khả năng sinh lời của ngành hàng không – yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định mua sắm máy bay, bao gồm cả nhu cầu đối với các dòng máy bay mới của Boeing và Airbus.

Một nguồn tin từ một hãng hàng không quốc doanh lớn tiết lộ các thương vụ sáp nhập có thể khiến tổng số hãng hàng không nội địa giảm xuống trong vài năm tới, tính đến năm 2030. Mặc dù kế hoạch đang được CAAC cân nhắc, nhưng hiện chưa rõ liệu cơ quan quản lý này có đặt ra mức trần giới hạn về số lượng các hãng hàng không hay không. Phía CAAC hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Kế hoạch hợp nhất được đưa ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của ngành hàng không Trung Quốc đang rất ảm đạm. Ngay cả ba "ông lớn" gồm Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 sụt giảm nghiêm trọng so với năm ngoái.

Máy bay của Hãng hàng không Air China. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới quan sát, giá nhiên liệu bay tăng vọt, giá vé nội địa yếu và gián đoạn do bão đã ảnh hưởng nặng tới các hãng đúng vào mùa du lịch Hè cao điểm, vốn là giai đoạn sinh lời tốt nhất trong năm. Cả ba hãng đều cho biết giá nhiên liệu bay tăng mạnh đã kéo lùi kết quả kinh doanh./.

Hương Thủy (Tổng hợp)