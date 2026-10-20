Trung Quốc cân nhắc điều chỉnh lãi suất điều hành

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC). Ảnh: Reuters.

Theo hãng truyền thông tài chính Trung Quốc Cailian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng ngày 19/10 cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ nghiên cứu khả năng chuyển kỳ hạn chủ đạo trong các nghiệp vụ thị trường mở sang kỳ hạn qua đêm vào thời điểm thích hợp. Khi đó, lãi suất mua lại đảo ngược qua đêm sẽ trở thành lãi suất chính sách chủ chốt.

Động thái này nhằm giúp PBoC điều hành chính sách tiền tệ chính xác hơn. Trên thực tế, lãi suất vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã đóng vai trò như một mức lãi suất mục tiêu. Việc lấy lãi suất này làm chuẩn chính thức sẽ giúp hoạt động điều tiết của ngân hàng trung ương bám sát diễn biến thị trường hơn.

Sau thông tin trên, đồng nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài tăng 0,1%, lên mức 6,6813 nhân dân tệ/USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt ở mức 1,64% và 2,06%; lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản.

Điều chỉnh cách điều hành tiền tệ

PBoC đã đưa nghiệp vụ mua lại đảo ngược qua đêm vào sử dụng từ tháng 6. Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9, ngân hàng trung ương thực hiện nghiệp vụ này hằng tháng, với tần suất và quy mô ngày càng tăng. Công cụ này giúp bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đặc biệt vào thời điểm cuối tháng hoặc khi nhu cầu thanh toán thuế gia tăng.

Trong tháng 10, lãi suất vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng đã giảm xuống dưới 1,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 5. Hồi tháng 6, PBoC ấn định lãi suất cho nghiệp vụ mua lại đảo ngược qua đêm ở mức 1,25%, trong khi lãi suất nghiệp vụ kỳ hạn 7 ngày là 1,4%, Bloomberg cho biết.

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng. Ảnh: Reuters.

Theo nhà phân tích Wang Qing, mức lãi suất áp dụng khi chuyển sang cơ chế mới sẽ được công bố vào thời điểm triển khai. Ông lưu ý rằng việc thay đổi lãi suất chính sách chủ chốt không đồng nghĩa với một đợt cắt giảm lãi suất.

Kế hoạch này phản ánh những thay đổi trong cơ cấu tài chính Trung Quốc. Trái phiếu và cổ phiếu đang ngày càng trở thành nguồn huy động vốn quan trọng, vượt tín dụng ngân hàng trong việc cung cấp vốn mới cho nền kinh tế. Trong khi đó, hoạt động cho vay cũng dần giảm sự phụ thuộc vào lĩnh vực bất động sản.

Vì vậy, việc điều chỉnh lãi suất điều hành được xem là một phần trong quá trình hoàn thiện cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ, giúp các tín hiệu từ ngân hàng trung ương phản ánh sát hơn điều kiện trên thị trường tài chính.

Ngoài ra, thay đổi trên sẽ giúp PBoC kiểm soát lãi suất chính xác hơn, đồng thời đưa khuôn khổ chính sách tiền tệ của Trung Quốc tiệm cận thông lệ quốc tế. Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã sử dụng lãi suất qua đêm làm công cụ chính sách chủ chốt nhằm định hướng mặt bằng lợi suất trên thị trường trái phiếu.

“Khung chính sách tiền tệ hiện nay đang tiệm cận thông lệ quốc tế, qua đó tạo thuận lợi hơn cho quá trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ”, ông Zhou Hao, kinh tế trưởng tại Guotai Junan International, nhận định.

Mở rộng cải cách lãi suất cho vay

Bên cạnh việc xem xét thay đổi kỳ hạn chủ đạo trong nghiệp vụ thị trường mở, Trung Quốc cũng hướng tới đa dạng hóa cơ chế xác định lãi suất cho vay, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào lãi suất cho vay cơ bản (LPR), theo Reuters.

Theo định hướng được đề cập, các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh có thể lựa chọn lãi suất tham chiếu cho các khoản vay có lãi suất thả nổi, dựa trên lãi suất mua lại đảo ngược qua đêm hoặc LPR, sau khi thỏa thuận với bên cho vay.

PBoC cũng dự kiến mở rộng đối tượng đủ điều kiện tiếp cận công cụ cho vay thường trực (SLF), đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tài chính phi ngân hàng, trong đó có doanh nghiệp bảo hiểm và công ty quản lý quỹ.

Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu cải thiện. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này tăng 4,5% trong quý III so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của giới phân tích. Kết quả này giúp giảm bớt áp lực đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 ở mức 4,5-5%.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc phục hồi trong quý III nhờ động lực xuất khẩu đã tạo thêm dư địa điều hành chính sách. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh lãi suất chính sách chủ chốt không đồng nghĩa PBoC sẽ lập tức nới lỏng tiền tệ. Theo ông Wang Qing, cần phân biệt giữa thay đổi công cụ điều hành và quyết định điều chỉnh mặt bằng lãi suất.

Về tỷ giá, Thống đốc Phan Công Thắng khẳng định Trung Quốc không có nhu cầu và cũng không có chủ trương làm suy yếu đồng nhân dân tệ để giành lợi thế thương mại.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu kêu gọi Trung Quốc để đồng nội tệ tăng giá nhằm thu hẹp thặng dư thương mại và hạn chế lượng hàng xuất khẩu ở mức cao kỷ lục.

Ông Phan cho biết PBoC ủng hộ việc quốc tế hóa nhân dân tệ, đồng thời thúc đẩy mở rộng các tài sản định giá bằng đồng tiền này trên thị trường toàn cầu và phát triển thêm sản phẩm nhân dân tệ tại các trung tâm tài chính ngoài Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, ông Châu Hạc Tân, người đứng đầu Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), cho biết nước này sẽ tiếp tục mở cửa thị trường ngoại hối.

PBoC cũng sẽ đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và việc hoạch định chính sách tiền tệ. Đây là một trong những lĩnh vực mới mà ngân hàng trung ương Trung Quốc đang theo dõi khi công nghệ tiếp tục làm thay đổi hoạt động kinh tế và hệ thống tài chính.