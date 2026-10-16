Trung Quốc cam kết tiếp tục cung cấp đất hiếm cho EU bất chấp thời hạn thỏa thuận thương mại với Mỹ

Một khu đất trống tại Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao đất hiếm Bảo Đầu, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm sang châu Âu.

Tháng 10/2025, Trung Quốc siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, bao gồm cả những sản phẩm chỉ chứa 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ mở rộng danh sách hạn chế thương mại, áp dụng thêm đối với các công ty con do những doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách sở hữu phần lớn cổ phần. Quy định có khả năng ảnh hưởng đến khoảng 20.000 thực thể Trung Quốc.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 10/2025, hai bên nhất trí tạm đình chỉ các biện pháp trên trong một năm. Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thời gian đình chiến được gia hạn thêm hai tháng, đến tháng 1/2027.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau cuộc gặp tại Bắc Kinh tuần trước giữa Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Trung Quốc cho biết sẵn sàng áp dụng cơ chế “luồng xanh” nhằm duy trì hoạt động cung cấp đất hiếm cho châu Âu. Đổi lại, Bắc Kinh đề nghị EU ủng hộ việc nhập khẩu một số mặt hàng của Trung Quốc thuộc các lĩnh vực hàng hóa lưỡng dụng, tức có thể phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự.

Ngày 15-16/10, lãnh đạo Ủy ban châu Âu nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để xem xét các nội dung liên quan đến tiến trình đàm phán thương mại với Trung Quốc.

(theo CNBC)