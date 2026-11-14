Trung Quốc: Cái chết của đứa trẻ sau khi thử nghiệm chỉnh sửa gen thu hút dư luận quan tâm

Hai nhà nghiên cứu chủ chốt dẫn đầu nghiên cứu tại Trường Y - Đại học Giao thông Thượng Hải cũng bị cấm tham gia các dự án khoa học và công nghệ của chính phủ trong 5 năm. Một số người khác đã nhận các hình phạt, bao gồm cách chức, giáng chức và cảnh cáo kỷ luật, theo báo cáo của CCTV dẫn lời một nhóm điều tra của chính quyền thành phố Thượng Hải tiết lộ.

Các nhà điều tra phát hiện các nhà khoa học đã không cảnh báo về các tín hiệu nguy hiểm từ thiết bị an toàn cho động vật linh trưởng không phải người và không tiết lộ cái chết của đứa trẻ trong một bài báo nghiên cứu được công bố vào tháng 2. Cuộc điều tra không phát hiện thấy việc làm giả dữ liệu, mặc dù đã xác định được các bất thường học thuật khác và các xung đột lợi ích không được tiết lộ.

Ủy ban đạo đức của bệnh viện đã phê duyệt nghiên cứu bất chấp bằng chứng về độc chất học và an toàn không đầy đủ, và nguy cơ tử vong đã không được nêu bật trong các tiết lộ cho phía tham gia thử nghiệm, được thể hiện trong thông tin của phiếu đồng ý. Theo báo cáo, chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết họ sẽ tăng cường giám sát các nghiên cứu lâm sàng liên quan đến các công nghệ y sinh mới, bao gồm cả các liệu pháp tế bào và gen có rủi ro cao.

Một đoạn gene - Ảnh minh hoạ của UNSPLASH

Ủy ban y tế thành phố đã lập ra một kế hoạch kiểm tra đặc biệt và bắt đầu công tác kiểm tra và chấn chỉnh, báo cáo cho biết thêm.

Cái chết của đứa trẻ, được Science và Retraction Watch đưa tin lần đầu vào cuối tháng 7, đã thu hút sự chú ý đến các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đang bùng nổ ở Trung Quốc, đặc biệt là những thử nghiệm liên quan đến liệu pháp tế bào và gen.

Theo hệ thống quản lý hai cấp của Trung Quốc, các bác sĩ tại các bệnh viện lớn có thể thử nghiệm một số liệu pháp mới sau khi được xem xét tại địa phương, mà không cần sự chấp thuận của cơ quan quản lý dược phẩm quốc gia.

Những nghiên cứu như vậy, được gọi là các thử nghiệm do nhà nghiên cứu khởi xướng, đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đẩy nhanh sự phát triển của các loại thuốc tiên tiến.

Nhưng cái chết hồi tháng 7 - và hai trường hợp khác sau đó được đưa ra ánh sáng trong các thử nghiệm liệu pháp do Huidagene Therapeutics và RiboX Therapeutics phát triển đã đặt ra câu hỏi liệu việc giám sát, báo cáo an toàn và công khai thông tin có theo kịp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của ngành này hay không.