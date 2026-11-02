Trung Quốc biến cây cầu cao nhất thế giới thành điểm du lịch nổi tiếng

Giữa những dãy núi cao chót vót ở phía tây nam Trung Quốc, đám đông tụ tập theo dõi một chàng trai trẻ chuẩn bị nhảy bungee từ cây cầu cao nhất thế giới.

Trong 7 giây, anh lao xuống đáy hẻm núi, cách phía trên hàng trăm mét. Sau đó, sợi dây bungee khổng lồ kéo anh bật ngược trở lên, theo sau những tràng pháo tay.

Đó là cảnh tượng ngoạn mục, nhất là khi nó diễn ra trên cây cầu treo khổng lồ nằm tại một trong những nơi có địa hình núi non hiểm trở nhất Trung Quốc.

Công trình vốn được xây dựng để phục vụ giao thông nay còn trở thành điểm vui chơi ít ai ngờ, thu hút khách du lịch và những người ưa mạo hiểm, theo CNN. Từ khi khánh thành đến hết tháng 8/2026, cây cầu đã thu hút khoảng 3,3 triệu lượt khách.

Khánh thành vào tháng 9/2025, cầu Huajiang Grand Canyon cao hơn 625 m, bắc qua sông Beipan ở tây nam Trung Quốc. Cây cầu được xây dựng nhằm rút ngắn hành trình vượt hẻm núi vốn gian nan, từ khoảng hai giờ xuống chỉ còn hai phút, đồng thời kết nối cộng đồng dân cư miền núi với mạng lưới đường bộ rộng lớn hơn của Trung Quốc.

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, đây là cây cầu cao nhất thế giới, China Daily đưa tin.

Người dân địa phương chụp ảnh cầu vào năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Kỳ nghỉ giữa tầng mây

Tại cầu Huajiang, một loạt điểm tham quan văn hóa và du lịch đã mở cửa, bao gồm hành lang ngắm cảnh, đài quan sát bằng kính và quán cà phê trên mây, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của hẻm núi bên dưới, Reuters đưa tin.

Với những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm mạo hiểm hơn, nơi đây còn có hoạt động nhảy bungee và lối đi lộ thiên bên dưới mặt cầu.

Còn với những ngôi làng nằm sâu trong hẻm núi, tác động của cây cầu lại được đo đếm bằng một thứ cụ thể hơn nhiều: sinh kế của người dân.

Theo Lin Guoquan, cây cầu đã mở ra những cơ hội mà trước đây anh khó có thể hình dung cho ngôi làng của mình.

Sau nhiều năm làm đầu bếp tại các tỉnh Vân Nam, Chiết Giang và Quảng Đông, Lin trở về Quý Châu, bắt đầu cải tạo những ngôi nhà cũ thành cơ sở lưu trú cho khách du lịch. Anh đặt cược vào khả năng cây cầu mới sẽ đưa du khách đến một địa điểm mà trước đây ít người có lý do để ghé thăm. Và canh bạc ấy dường như đã thành công.

“Khi mới mở cửa, chúng tôi chỉ có 9 phòng. Giờ đây, chúng tôi đã mở rộng lên 52 phòng nhưng vẫn không đủ chỗ cho tất cả khách”, Lin nói.

Hoạt động kinh doanh của anh phát triển song hành với sự bùng nổ du lịch chưa từng có. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày vào tháng 2/2026, khu phục vụ của cây cầu ghi nhận hơn 300.000 lượt khách.

Lin cũng trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội địa phương, thu hút hơn 100.000 người theo dõi trên Douyin. Anh thường phát trực tiếp, giới thiệu vẻ đẹp của ngôi làng với khung cảnh cây cầu.

“Nhiều người đặt phòng tại homestay của tôi sau khi xem video. Họ còn hỏi tôi kinh nghiệm du lịch”, anh cho biết thêm.

Với những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm mạo hiểm, nơi đây còn có hoạt động nhảy bungee và lối đi lộ thiên bên dưới mặt cầu. Ảnh: Qu Honglun/China News Service/VCG.

Khác với những ngôi nhà trong làng được cải tạo như của Lin, khách sạn hạng sang Onaemont với 83 phòng được quy hoạch ngay từ đầu như một phần của dự án phát triển tổng thể, nhằm xây dựng ngành du lịch xoay quanh cây cầu mới.

Nằm men theo sườn núi, khách sạn có nhà hàng và hồ bơi với tầm nhìn toàn cảnh. Mỗi phòng nghỉ đều hướng thẳng ra cây cầu.

Theo Cao Luyao, quản lý truyền thông tiếp thị của khách sạn, thay đổi lớn hơn không chỉ nằm ở số lượng du khách đến với vùng đất xa xôi của Quý Châu, mà còn ở thời gian họ lưu lại.

“Du khách giờ đây không chỉ đến ngắm cây cầu mà còn có thể nghỉ qua đêm ngay bên cạnh”, Cao nói. “Điều này nâng tầm du lịch xoay quanh cây cầu, chuyển từ những chuyến ghé thăm chóng vánh sang trải nghiệm lưu trú qua đêm trọn vẹn hơn".

Bài toán kinh tế mới

Khi Trung Quốc tiếp tục xây thêm cầu, hiệu quả kinh tế của mỗi dự án mới ngày càng trở thành vấn đề đáng cân nhắc.

Nghiên cứu 295 cây cầu cao tại Quý Châu, Li Linna, phó giáo sư Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nhận thấy mức cải thiện khả năng tiếp cận giao thông ở cấp huyện đang giảm dần. Tỷ lệ này từ khoảng 8% trong giai đoạn 2010-2015 xuống còn 5% giai đoạn 2015-2020, khi mạng lưới đường cao tốc mở rộng.

Cầu Huajiang Grand Canyon đang thu hút ngày càng nhiều du khách. Ảnh: China Daily/ Tân Hoa Xã.

“Vì vậy, lợi ích gia tăng về khả năng tiếp cận giao thông mà mỗi cây cầu mới mang lại ngày càng giảm”, Li nói với CNN.

“Đối với những huyện miền núi xa xôi, kém phát triển ở miền tây Trung Quốc, bị chia cắt bởi các hẻm núi và sông ngòi, việc xây thêm cầu cao vẫn có thể mang lại lợi ích đáng kể cả về kinh tế lẫn khả năng tiếp cận giao thông”, bà nói.

Tuy nhiên, theo bà Li, cách đánh giá giá trị kinh tế của cây cầu đang thay đổi.

Theo cách tính truyền thống, lợi ích của cầu được đo bằng quãng đường di chuyển rút ngắn, chi phí vận tải giảm và khả năng lưu thông của người dân cũng như hàng hóa được cải thiện.

Giờ đây, những công trình như Huajiang Grand Canyon còn mang lại giá trị khác: tạo ra lý do để du khách ghé thăm những nơi mà nếu không có cây cầu, họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến.

“Câu hỏi then chốt trong tương lai là chúng ta sẽ xây những cây cầu cao này ở đâu và mỗi cây cầu sẽ giải quyết vấn đề cụ thể nào”, Li nhấn mạnh.