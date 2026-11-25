Ông Chen Jining

Theo Tân Hoa xã ngày 24-11, ông Chen Jining đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát điều tra vì nghi ngờ có những vi phạm nghiêm trọng về kỷ luật và pháp luật. Thông báo không nêu chi tiết về các vi phạm.

Ông Chen Jining, 62 tuổi, có bằng tiến sĩ kỹ thuật môi trường tại Đại học Hoàng gia London, từng là Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa.

Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường trước khi làm Thị trưởng Bắc Kinh. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Theo Xinhua, Al Jazeera