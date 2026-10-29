Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các hạn chế thương mại của EU

Cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc Liên minh châu Âu (EU) gần đây thúc đẩy áp đặt các hạn chế thương mại, đồng thời lưu ý rằng những biện pháp này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp, cũng như hợp tác kinh doanh song phương.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong cuộc gặp với ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, tại Bắc Kinh hôm 27/10, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khẳng định Trung Quốc và EU là những đối tác kinh tế-thương mại quan trọng, đồng thời là những bên ủng hộ chủ chốt hệ thống thương mại đa phương.

Ông Vương Văn Đào cho biết hai vòng đàm phán trong khuôn khổ cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc-EU diễn ra trong năm nay đã đạt được những kết quả đáng kể, cho thấy khả năng của cả hai bên trong việc giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại.

Ông Vương Văn Đào nhấn mạnh: "Trung Quốc không phải là nguồn gây ra các vấn đề của EU, mà là một đối tác cùng tìm kiếm giải pháp."

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc kêu gọi EU cùng nước này mở rộng đầu tư hai chiều, tăng cường nhập khẩu của Trung Quốc từ khối này, đồng thời khám phá cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, nhằm thúc đẩy thương mại song phương cân bằng hơn, tuân thủ các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như nguyên tắc đối đẳng và cùng có lợi.

Về phần mình, ông Bernd Lange cho rằng việc duy trì quan hệ kinh tế ổn định giữa EU và Trung Quốc là đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Ông hoan nghênh các khoản đầu tư từ Trung Quốc vào châu Âu và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc cải cách WTO.

Ông cho biết Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu ủng hộ việc tiếp tục các cuộc tham vấn song phương để quản lý những bất đồng, đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại./.